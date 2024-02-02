شاهد.. رياضية شهيرة تحاول حشر جسدها داخل تنورة وتفشل

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بعد ولادة طفلتها، كسبت أسطورة رياضة التنس سيرينا ويليامز، وزنا زائداً ككل الأمهات، لكن النجمة الشهيرة سخرت من هذا الوضع بفيديو يوثق ذلك.
فقد نشرت سيرينا عبر صفحتها في "انستغرام"، معركة مع تنّورة من ماركة "باهظة الثمن" تحاول ارتداءها، إلا أنها خسرت هذه المعركة للأسف بسبب زيادة الوزن عقب الولادة.
وقالت وهي تحاول حشر جسدها داخل تنورة من "الجينز"، "هذا هدفي أن أرتدي هذه التنورة"، مضيفة "يبدو أنني لا أستطيع فعل ذلك".
كما أضافت بعد فشلها في ارتداء القطعة، أنها ستضطر لارتداء ملابسها العادية وستعود لممارسة الرياضة أيضاً لخسارة الزيادة من الوزن.
"العيب في التنورة"
هذا وحقق الفيديو حوالي 240 ألف مشاهدة، فيما دعم الكثيرون النجمة الأم، مشيرين إلى أن "العيب في التنورة"، وأن سيرينا جميلة حتى مع زيادة وزنها.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت سيرينا ويليامز عن استقبال طفلتها الثانية من زوجها أليكسيس أوهانيان، حيث كشفت عن الخبر بطريقة عفوية من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على تيك توك.
وكانت لاعبة التنس وزوجها التقيا لأول مرة في روما في مايو 2015، وبعدها أنجبا ابنتهما الأولى أولمبيا.
يذكر أن نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز أعلنت اعتزال اللعبة التي هيمنت على عرشها لسنوات طويلة.
وقالت سيرينا في تصريحات لمجلة فوغ: "لقد استمتعت بالتنس، ولكن الآن بدأ العد التنازلي، يجب أن أركز على كوني أما، وأهدافي الشخصية الأخرى".
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