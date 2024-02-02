فيديو لملايين الدنانير الأردنية في قبضة الأمن.. ما القصة؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو يظهر فيه ملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة في مركز تحقيق أمني، كما يظهر في الفيديو شخصان متورطان بالحادثة، وسط تساؤلات بين النشطاء عن طبيعة القضية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" أن الفيديو الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله شخصان وحقيبة تحوي على مبالغ نقدية كبيرة، قديم ومرّ عليه ما يزيد عن ثلاث سنوات، وأنه مرتبط بقضية إحباط محاولة احتيال على أحد الأشخاص ببيع كميات من الذهب مقابل تلك المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في تلك القضية في حينه.

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كما أهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم نشر أو تداول أية معلومات أو فيديوهات دون التوثّق منها والتأكد من تفاصيلها من مصادرها وقنواتها الرسمية.

وفي العادة، يجري تصوير وتوثيق المضبوطات كنوع من التوثيق، ولوضع الصور في ملف القضية ليتمكن القاضي أو المدعي العام من الاطلاع على الأدلة والمضبوطات لتكييف القضية بالمسار القانوني السليم.