تجرع خسارة مرة أمام النصر.. هل رفع ميسي الكأس بالسعودية؟

بعد المباراة الوديّة التي جمعت النصر السعودي وإنتر ميامي الأميركي التي انتهت بفوز الأول 6-0 قبل يومين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة "مريبة" لنجم الكرة العالمي ليونيل ميسي.

فقد ادعى العديد من مشاركي تلك الصورة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل أنها للاعب الأرجنتيني وهو يستعرض- على هامش المباراة التي تجرع فيها كأساً مرة - الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي فاز بها العام الماضي.

وظهر في الصورة ميسي مرتدياً قميصَ إنتر ميامي وحاملاً الكرة الذهبية.

فيما زعم بعض المعلقين أن ميسي أحضر معه الكرة الذهبية قبل مباراة إنتر ميامي والنصر.

إلا أن هذا الادعاء غير صحيح، فالصورة قديمة ولا علاقة لها بهذه المباراة الأخيرة.

وقد تبين أنها مقتطعة من فيديو منشور نوفمبر الماضي، ما ينفي أن تكون حديثة.

الرقصة الأخيرة

ففي ذلك الحين، وتحديداً في العاشر من نوفمبر 2023، احتفل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاحترافية مع جماهير فريقه إنتر ميامي خلال مباراة ودية أمام غريمه في الدوري الأميركي لكرة القدم نيويورك سيتي (1-2)، ووعدهم بـ"موسم مقبل أفضل أيضاً".

وقبل المباراة، سار ميسي إلى منتصف ملعب فورت لودردايل في ولاية فلوريدا، حاملاً الكرة الذهبية في يده، مضاءة فقط بالهواتف المحمولة للمشجعين.

حقق #النصر السعودي فوزا ساحقا على حساب إنتر ميامي الأميركي بسداسية نظيفة في مباراة ودية الخميس حملت إسم "الرقصة الأخيرة" على ملعب "المملكة أرينا" في #السعودية ضمن دورة كأس موسم الرياض 2024 وسط غياب كريستيانو رونالدو ومشاركة محدودة لليونيل ميسي.https://t.co/3TrE0unEeM #فرانس_برس pic.twitter.com/3xo0CmZcC1 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) February 2, 2024

يذكر أن المباراة الوديّة التي جمعت النصر وإنتر ميامي يوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية ضمن دورة كأس موسم الرياض 2024، انتهت بفوز ساحق للفريق السعودي.

إذ خطف النصر سداسية نظيفة في تلك المباراة التي حملت اسم "الرقصة الأخيرة"، وسط غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومشاركة محدودة للارجنتيني ليونيل ميسي.

وغاب رونالدو بداعي الإصابة في ربلة الساق، وهو السبب الذي دفع بناديه الى إلغاء جولة كانت تشمل خوض مباراتين وديتين في الصين الأسبوع الماضي.

وبالتالي، حرم غيابه الجماهير التي ملأت الملعب من مشاهدة مواجهة أخرى بين أفضل لاعبَين في العالم طوال عقد ونيّف.

إذ تعود آخر مواجهة بين اللاعبَين إلى كانون الثاني/يناير 2023 في الرياض أيضاً عندما لعب رونالدو في فريق من نجوم الدوري السعودي أمام باريس سان جرمان الفرنسي الذي كان يضمّ ميسي آنذاك.