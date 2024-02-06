حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر.. جدل واسع على التواصل

حالة من الجدل في الشارع المصري بمجرد أن بدأ اقتراح اسم حسام حسن ليكون مديراً فنياً للمنتخب المصري لكرة القدم، البعض يراه الأجدر والأولى بمنتخب بلاده، في حين يرفض آخرون توليه المهمة.

فبعد أن أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم إقالة روي فيتوريا بعد إخفاق أمم إفريقيا والأداء الضعيف للمنتخب خلال المباريات التي خاضها تحت قيادة فيتوريا، ومعظمها لم يرتق للمستوى الجيد، بدأ اسم حسام حسن في الظهور، فيراه البعض بأنه الأحق لتولي تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن حسام حسن كان يستحق أن يكون موجوداً منذ زمن في المنتخب.

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مقارنة بينه وبين علي ماهر

في حين أبدى آخرون غضبهم لمجرد ذكر اسمه، موضحين أن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، هو الأكثر استحقاقا من حسام حسن.

وكان إبراهيم حسن قد أبدى غضبه الشديد من رفض البعض لشقيقه حسام ليكون مسؤولا عن تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، رغم توليه كبرى الأندية في مصر.

وقال إبراهيم حسن، في لقاء مع "إم بي سي مصر": "بالورقة والقلم، اعتبرني مش إبراهيم حسن، أنا أحمد عوض، أنت بتتكلم عن حسام حسن، أنت تعرف أنه أقدم مدير فني موجود في مصر حاليا".

"يستحق يكون موجود من زمان"

وأضاف: "الشغل اللي عمله حسام حسن غير اسمه التاريخي ده مش شوية، حسام حسن قاد منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه لملحق كأس العالم وخسر من أوروغواي، حسام حسن كان يستحق يكون موجودا من زمان في المنتخب".

في حين يرى جانب المعارضين أن الكابتن حسام حسن لم يحقق أي بطولة محلية مع أي فريق قام بتدريبه، مؤكدين أن تاريخه خالٍ من الإنجازات.

مغالاة المدربين الأجانب

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد وضع حسام حسن على رأس المرشحين لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وارتفعت أسهمه لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة، بسبب مغالاة المدربين الأجانب في مطالبهم، كما تواجد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري أيضاً في حسابات اتحاد الكرة لقيادة المنتخب.

وخلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لم يحقق منتخب الفراعنة أي فوز حيث تعادل في المباريات الأربعة التي تم خوضها أمام كل من موزمبيق، وغانا، كاب فيردي، والكونغو الديمقراطية، وحقق رقما سلبيا من خلال خروجه من بطولة أمم إفريقيا 2024، على يد منتخب متواضع مثل الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أي فوز، حيث صعد ليكون ثاني مجموعته بفضل هزيمة منتخب غانا.

يذكر أن وسائل الإعلام المحلية أكدت تولي حسام حسن تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، وتم عقد جلسة بين حسام حسن واتحاد الكرة لاختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر.