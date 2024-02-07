تغريدة ساخرة بصورة حسام حسن نشرها محمد صلاح تشعل التواصل

بعد أسبوعين من هجومه على محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مدرباً لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وأثارت تغريدة سابقة لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تحمل صورة المدرب حسام حسن، تفاعلاً بين المتابعين.

أنا مش مضايق أهو... pic.twitter.com/WJqKgYdtAP — Mohamed Salah (@MoSalah) September 15, 2017

تعود تغريدة صلاح إلى سبتمبر 2017، وقد حملت صورة لتعابير وجه حسام حسن، وكتب: "أنا مش متضايق أهو..."، وأعاد عدد من المتابعين نشر التغريدة، ومنهم من علّق بطريقة مازحة.

وقال أحد المتابعين : "امسح يا نجم بسرعة"، بينما اكتفى البعض الآخر بالضحك، في حين علق آخر بمقطع فيديو سابق لحسام حسن وهو يقوم بملاحقة أحد المصورين ليضربه قائلاً: "حسام حسن أول ما يشوف التويتة"، في إشارة إلى أنه سيقوم بملاحقة صلاح مثلما فعل مع المصور.

حسام حسن لما يشوف التويته pic.twitter.com/Y1kOg7gZt6 — L O L 🇪🇸🇿🇦 (@EL_AY20) February 6, 2024

وعيّن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

انتقادات لمحمد صلاح

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب "الفراعنة" في مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، وحينها غادر صفوف الفريق وتوجّه إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، ولاقى هذا الفعل ردود فعل متباينة.

وسبق أن انتقد المدرب حسام حسن مغادرة صلاح لمنتخب بلاده والعودة لفريق "الريدز" من أجل العلاج، إذ قال لقناة "إم بي سي مصر" حينها: "محمد صلاح بقيمته الكبيرة لا بد أن يكون موجوداً مع الفريق نفسياً ومعنوياً، لأنه سيؤثر على المنتخبات الموجودة في البطولة، ولأن وجوده هيعمل نوعاً من القلق إنه في أي وقت هيلعب، لكنه وهو برة لن يكون مؤثراً نفسياً على الفريق، ولا على الفريق الخصم...".

وأردف حسام حسن مخاطباً اللاعب: "أنا شايف إنك ممكن تتعالج هنا وعندنا الإمكانيات مع الجهاز الطبي..هيقول: أنا هأتعالج هناك، هأقوله: خليك هناك في ليفربول لحد ما تخف وربنا يوفقك، وإحنا هنا عندنا رجالة".

أبدى احترامه لمحمد صلاح

وبعد قرار تكليف حسام حسن بتدريب "الفراعنة"، كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن المدرب أكد تقديره الكامل لمحمد صلاح وجميع المحترفين المصريين في الخارج، خلال اجتماعه مع الاتحاد المصري.

وقال أشرف صبحي في حوار تلفزيوني: "حسام حسن من أساطير الكرة المصرية، احترف في الخارج ولعب للأهلي والزمالك، ودرب فرقا لها شعبية كبيرة في مصر، وهو أبدى احترامه لمحمد صلاح وزملائه المحترفين في الخارج".