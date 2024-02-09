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Britain's King Charles and Queen Camilla leave Clarence House, the day after it was announced King Charles has been diagnosed with cancer, in London, Britain, February 6, 2024.REUTERS/Toby Melville
الملك تشارلز وكاميلا في صورة تعود لـ6 فبراير غداة إعلان إصابة العاهل البريطاني بالسرطان
بريطانيا

الملك تشارلز بحالة "جيدة للغاية".. وكاميلا تظهر للمرة الأولى منذ التشخيص

زوجة العاهل البريطاني أكدت أنه تأثر بشدة برسائل التعاطف التي أرسلها له البريطانيون

العربية.نت
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قالت الملكة كاميلا زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز، أمس الخميس، إن حالته "جيدة للغاية"، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها البالغ من العمر 75 عاماً، بالسرطان.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.

وأضافت أن الملك "في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف.. تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان. هذا يبعث على البهجة بشدة".

كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
من 4
  • كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
  • كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
  • كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
  • كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
(4 صور)
كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
كاميلا في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري
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وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني، الأربعاء، على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.

وخضعت كيت (42 عاماً) لجراحة في البطن في 16 يناير، ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.

وخضع تشارلز منذئذ للعلاج من تضخم البروستاتا قبل أن يعلن قصر بكنغهام يوم الاثنين أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.

ومع تأجيل الملك لواجباته العامة نظراً لتلقيه العلاج وعدم توقّع عودة كيت إلى ارتباطاتها إلا بعد عيد القيامة، يقع العبء الأكبر على عاتق أفراد العائلة المالكة المتبقين، وخاصة وليام وكاميلا، ليمثلا الحضور الملكي في المجال العام.

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