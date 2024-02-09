بالصوت.. رسالة وجهها الزعيم عادل إمام لبرنامج تفاعلكم!

تفاجأ متابعو برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، مساء الخميس، بمذيعة البرنامج الإعلامية سارة الدندراوي وهي تزف مفاجأة لطيفة للمشاهدين، حيث أكدت أن البرنامج وصلته رسالة صوتية "غالية علينا جدا"، بحسب وصفها.

وتفاجأ المشاهدون على الهواء برسالة بصوت نجم الكوميديا عادل إمام، الملقب بـ"الزعيم"، يقول فيها: "تفاعلكم.. تفاعلكم ده أكتر برنامج أنا بحبه.. وسارة الدندراوي زي العسل.. تابعوها من الحد للخميس على قناة العربية.."!

بالفعل كانت مفاجأة جميلة جداً للمشاهدين، فسماع صوت زعيم الكوميديا على الشاشة بعد طول غياب شيء لطيف جدا، إلا أن تلك الرسالة الصوتية ليست حقيقية، وإنما مولدة بالذكاء الاصطناعي!

وهنا تساءلت مقدمة البرنامج "كيف نفرّق كمستخدمين عاديين بين الحقيقي والمزيف؟"، وتوجهت بسؤالها لضيفها في الاستوديو الخبير التقني كريم فريد.

وجاء رد الخبير التقني أشبه بالصدمة، حيث أجاب بالقول إننا لن نستطيع التفريق بين الحقيقي والمزيف، خاصة مع التطور الكبير الذي يحدث في التكنولوجيا حاليا.

وأضاف أن ما يشهده الذكاء الاصطناعي من تطور سيكون من الصعب جداً اللحاق به، مشيراً إلى أنه من حوالي سنة كان يمكن التفريق بين الحقيقي والمزيف، وكانت هناك أدوات مساعدة في ذلك. أما اليوم فقد أصبح التطور سريعا جداً، وأصبح من الصعب جدا اكتشافه، بحسب الخبير التقني.

وأضاف أن "الناس العاديين" سيكون صعبا جدا عليهم اكتشاف الصورة أو الفيديو أو الصوت المولد بالذكاء الاصطناعي أو التفريق بين الحقيقي والمزيف.