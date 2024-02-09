مشاهدات مليونية على إكس.. كارلسون يؤكد أن بوتين عبّر بصدق عن رأيه خلال المقابلة

صرح الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، بعد مقابلة مع بوتين نشرت على موقع كارلسون باللغة الإنجليزية، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر بصدق عن رأيه خلال المقابلة التي أجراها معه.

وقال كارلسون في كلمة تمهيدية للمقابلة مع الرئيس الروسي: "نحن نعتقد أن هذه (المقابلة) يجب النظر إليها على أنها تعبير صادق عن رأيه (بوتين)".

وحققت المقابلة التي أجراها كارلسون مع الرئيس الروسي أكثر من 35 مليون مشاهدة في أقل من 4 ساعات بعد نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

يشار إلى أن المقابلة حصلت على مليون مشاهدة خلال ثماني دقائق، وعلى 3.6 مليون مشاهدة خلال 21 دقيقة، وعلى 10 ملايين مشاهدة خلال 51 دقيقة، وعلى 20 مليون مشاهدة في أقل من ساعتين بقليل.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

ومن المعروف، أن المقابلة المذكورة أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

ونشر الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، أمس الخميس، في حسابه على "إنستغرام"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن الملياردير الأميركي مالك موقع "إكس" إيلون ماسك أن تنزيل التطبيق شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

وكارلسون الذي يتمتّع بشعبية واسعة في الولايات المتحدة هو شخصية مثيرة للجدل طردته "فوكس نيوز" Fox News قبل بضعة أشهر فانتقل إلى تقديم برنامج يبثّه مذّاك على موقعه الإلكتروني وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في روسيا في زيارة لقيت تغطية واسعة من وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

والثلاثاء، قال المذيع في مقطع فيديو فصّل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين، إنّ "معظم الأميركيين غير مطّلعين، وليست لديهم أيّ فكرة عمّا يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بُعد 600 ميل في أوكرانيا".

وأضاف "يجب أن يعرفوا، لأنّهم يدفعون جزءا كبيرا من الثمن"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدّمه الولايات المتّحدة لأوكرانيا والذي لطالما انتقده.

والأربعاء، قال البيت الأبيض إن هذه المقابلة الجديدة مع بوتين لم تكن ضرورية لكي يدرك الشعب الأميركي "وحشية" الرئيس الروسي.

ولم يجر الرئيس الروسي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية منذ بدأت قواته هجومها على أوكرانيا في ش فبراير 2022.