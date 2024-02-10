فيديو.. تركية تلقي بنفسها أمام قضبان الترام لإنقاذ حفيدها من موت محتم

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر سيدة تقفز فوق حقيدها وتحميه بجسدها من عجلات الترام في اسطنبول في تركيا.

وبحسب الإعلام المحلي، قفز صبي يُدعى آدم تشاكين فجأة على القضبان على خط ترام كاديكوي-مودا في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا. وأصيبت جدة الطفل، إيلغون شوليغ، بجروح خطيرة عندما صدمها ترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.

وفاة سيدة بعدما ضحت بحياتها وألقت بنفسها أمام قضبان الترام في #إسطنبول لإنقاذ حفيدها من موت محقق #العربية pic.twitter.com/oiBfBGCAlZ — العربية (@AlArabiya) February 10, 2024

وفور وقوع الحادث، انتقلت الشرطة وفرق الإطفاء والطواقم الطبية إلى المنطقة. وعمل المسعفون على إخراج الجدة والحفيد من تحت الترام من ونقلهما إلى المستشفى.

توفيت المرأة فور وصولها، فيما تبين إصابة الطفل بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.

فيما تم إغلاق الشارع الذي وقع فيه الحادث أمام حركة الترام في الاتجاهين، وباشرت فرق الشرطة التحقيق.

وقال شاهد عيان إن الطفل قفز فجأة أمام الترام، ودفعته جدته لإنقاذه.