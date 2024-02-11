أسماك بوجوه بشرية.. صور وفيديوهات تجتاح التواصل

منذ أسابيع ومقاطع مصورة لأنواع أسماك بوجوه بشريّة، اكتشفت حديثاً في منطقة يطلق عليها اسم "كارانجي"، تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.

فقد حظيت تلك الفيديوهات بانتشار واسع وأثارت جدلاً حول ما إذا كانت هذه الأسماك حقيقيّة أم لا، لاسيما أن العديد من ناشريها زعموا أنها اكشتفت "في بحيرة سامسارا في منطقة كارانجي، وتدعى "هومو بيسيس".

ولقيت المقاطع التي انتشرت خاصة عبر تطبيق واتساب، تفاعلاً واسعا.

فيديو مركب

لكنّ الفيديو الأساسي في الحقيقة مركّب، والقناة التي نشرت المقطع الأصلي شرحت في التعريف أنّها تنشر فيديوهات باستخدام تقنيات حاسوبية.

كما أن البحث عن بحيرة سامسارا أو نوع الأسماك لا يفضي إلى أي نتيجة موثوقة أو أيّة معلومات علميّة موثّقة تؤكّد وجود هذا النوع من الأسماك الذي يطلق عليه اسم "هومو بيسيس".

فضلا عن أن اكتشافا من هذا النوع قد يشكّل حدثاً علمياً تغطيه كافة وسائل الإعلام حول العالم. لكنّ أي وسيلة ذات صدقيّة لم تنقل خبراً مماثلاً.

إلى ذلك، تبين أنّ الفيديو الأصلي نشر في 18 يناير 2024 للمرّة الأولى على قناة عبر يوتيوب تحمل اسم "Headtap Videos".

ونقل مشاركو الفيديو بعضاً من هذا التعليق الصوتي إلى اللغة العربيّة فكتبوا "في إقليم كارانجي الاستوائي المنعزل، توجد بحيرة سامسارا… حيث تم حديثاً اكتشاف أنواع غريبة من الأسماك التي تشبه وجوه البشر مما جعل علماء أبحاث الأحياء المائية في حيرة ودهشة…".

من نسج الخيال

وشرح صاحب القناة في الشق التعريفيّ أنّه يقوم بتجارب على مستوى الفيديو والمقاييس التصميميّة.

كما لفت إلى أنه يعرض في قناته مقاطع كثيرة لا تمتّ للواقع بصلة ومن نسج الخيال تعتمد على التصاميم الرقميّة.

كذلك يملك صاحب القناة أيضاً حساباً على موقع تيك توك يحمل اسم Bobbyboom88 ينشر المقاطع نفسها.

وبالنظر إلى التعليقات المرافقة لفيديو الأسماك، يمكن ملاحظة مجموعة من ردود صاحب الحساب على أسئلة أو تعليقات مستخدمين تجزم أن الفيديوهات صمّمت باستخدام الذكاء الاصطناعي.