أضحت نارا على علم.. طبيبة فلسطينية تنقذ مصابا تحت أزيز الرصاص

كاللبوة هرعت مسرعة تلبي نداء الإنسانية قبل واجبها المهني بإنقاذ الأرواح، فغدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بساعات قليلة فقط.

تحت الرصاص

إنها الطبيبة الفلسطينية، أميرة العسولي، التي ظهرت في مقطع فيديو تخلع معطفها وتسرع متحدية الرصاص الإسرائيلي لإنقاذ شاب علق مصاباً أمام بوابة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهر المقطع الطبيبة تركض منحنية الظهر، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من بوابة المجمع الداخلية نحو الخارج لإنقاذ شاب أصابه رصاص قناص إسرائيلي، وبقي ينزف وهو ملقى على الأرض.

كما أفادت المعلومات بأن الطبيبة العسولي تواصل عملها بلا انقطاع رغم نزوحها عن منزلها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في بلدة عبسان الجديدة، شرق مدينة خان يونس، وفقا لوكالة "الأناضول".

الدكتورة أميرة العسولي تخصص نساء و ولادة.. وقت 7 أكتوبر كانت في رحلة إلى مصر ثم خلال بداية العداون عادت إلى قطاع غزة لتأدية واجبها الإنساني والذي تحول إلى واجب بطولي وفدائي بمثل هذه المشاهد الشجاعة!

https://t.co/xT6CsGEESu — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 10, 2024

وأضاف شهود بأن الطبيبة هرعت لإنقاذ الشاب المصاب رغم الخطر المحيط بها، حيث سبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي مسعفي المصابين بشكل مباشر.

وأشاد ناشطون بجرأة وشجاعة الطبيبة العسولي، حيث حقق المقطع آلاف المشاهدات والمشاركات.

حملة عنيفة

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل حصار مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لليوم الـ20 على التوالي، وسط إطلاق نار واستهداف متكرر لمحيطيهما ولكل جسم متحرك.

ويشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على خان يونس منذ أسابيع، وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، مما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عنها.