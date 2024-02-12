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لحظة تعثر تايلور سويفت أمام 50 ألف متفرج في اليابان

شاهد.. فستان تايلور سويفت كاد يورطها أمام الملأ

دبي - العربية.نت
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مع انطلاق أولى حفلاتها الغنائية هذا العام ضمن جولة Eras Tour، تعثرت النجمة العالمية، تايلور سويفت، يوم الخميس، خلال أداء حفلها الثاني في طوكيو، ما أصابها بالذعر أمام أكثر من 50 ألف معجب في اليابان.

ووثق فيديو تداولته مواقع التواصل، تايلور وهي تغني أثناء نزولها على الدرج قبل أن تتعثر بفستانها الطويل وتكاد تسقط على الأرض، ولكن لحسن الحظ تمكنت سويفت من الإمساك بنفسها وواصلت النزول على الدرج.

وقالت على خشبة المسرح في وقت لاحق: "كل شيء على ما يرام، أنا سعيدة جدًا لأنني لم أسقط".

أيضاً في الليلة التي سبقتها وخلال أداء تايلور على خشبة المسرح وفي نفس المكان، فقدت توازنها بعض الشيء عن المقعد أثناء أدائها لأغنية "Vigilante S – t"، حيث اضطرت إلى ضبط نفسها، لتُنهي بعدها العرض وكأن شيئًا لم يكن.

يأتي ذلك بعد أيام من دخول سويفت التاريخ خلال حفل توزيع جوائز غرامي، حيث فاز ألبومها "Midnights" بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة، لتُحطّم تايلور الرقم القياسي لأكبر عدد جوائز في الفئة الأولى للحفل، وأصبحت الآن تحتل المركز الثاني بثلاثة، خلف فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون.

كما حصلت أيضًا على جائزة غرامي لأفضل ألبوم بوب، متفوّقةً على نجوم كبار مثل مايلي سايروس وأوليفيا رودريغو وإد شيران.

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