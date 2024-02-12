صاحبة "ماجبتش لحمة من شهور" تشغل المصريين.. وساويرس يبحث عنها

شغلت سيدة مصرية ترتدي عباءة سوداء، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع مصور وهي ترد على سؤال المذيع عن سعر كيلو اللحمة، حيث أجابت "مش عارفة.. ما بجبهاش.. ماجبتش لحمة من شهور".

بدوره، أعلن رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، البحث عن السيدة بعدما أعاد نشر المقطع وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع "إكس": "ممكن لو حد يعرفها يبعتلي تليفونها؟ عينة محترمة من شعبنا".

ممكن لو حد يعرفها يبعتلي تليفونها ؟ عينةً محترمةً من شعبنا ! https://t.co/xHlh8SscDI — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 12, 2024

وأثمر تفاعل نشطاء التواصل عن ظهور المذيع الذي قام بإجراء الحوار مع السيدة، حيث علق شخصا يدعى "رامي كمال- صانع السعادة" على المنشور الخاص برجل الأعمال المصري، قائلا: "هكلم حضرتك أنا لسه كنت معاهم ربنا يقدرك على فعل الخير أنا مذيع الفيديو ده".

سيدة مصرية ترتدي عباءة سوداء

جاء ذلك، بعدما ظهرت في الفيديو سيدة مصرية ترتدي عباءة سوداء وعرض عليها المذيع أن يشتري لها كيلو لحمة، ولكنها ردت قائلة إن زوجها توفي منذ شهور، وأنه إذا أراد مساعدتها حقا، فليوظف ابنتها في أي عمل شريف.

وقالت ابنتها إن عمرها 20 عاما، ودرست سياحة وفنادق وتمريض ولكنها لا تعمل حتى الآن.