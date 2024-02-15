بعد انفصالها.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد الحب بطريقة غريبة

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو طريفاً، احتفلت به مع جمهورها بـ"عيد الحب" بطريقتها الخاصة والمميزة، وذلك في أول "عيد حب" بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

فقد نشرت في الفيديو مجموعة مشاهد من بعض أعمالها الفنية تظهر فيها كلها وهي تتناول الطعام بشراهة من دون أن تعلّق على الفيديو بأي كلمة مكتفية بكتابة تاريخ "عيد الحب" على الفيديو.

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يُذكر أن ياسمين لا تزال منذ طلاقها من العوضي تنشر مجموعة فيديوهات طريفة تخلط فيها بين حزنها بعد الطلاق وفرحها بمداعبة الجمهور.

وكانت نشرت مقطع فيديو طريفاً آخر داعبت من خلاله جمهورها، وظهرت فيه وهي تستعد لجلسة تصوير خاصة بإحدى العلامات التجارية بعد معالجة الفيديو بتطبيق خاص أظهرها والدموع تنهمر من عينيها، وهو ما دفع عدداً من متابعيها للتعليق على الفيديو بالقول: "متزعليش هيرجع"... في إشارة إلى طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

كما نشرت في وقت سابق عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو وعدداً من صورها كشفت من خلالها عن تواجدها في الحرم المكّي لتأدية مناسك العمرة.