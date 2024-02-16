هجوم بالصواريخ على السفن.. سؤال هندسي بجامعة إب يثير عاصفة

من وحي الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، استنبط على ما يبدو المعلمون في كلية الهندسة بجامعة إب اليمنية أسئلة الامتحان.

#Yemen: An end-of-term test at the #Houthi-controlled Civil Engineering College at the University of Ibb, a question was asked about the procedure for firing a naval missile in the Red Sea, presented in the form of the formula for calculating the area of an equilateral triangle. pic.twitter.com/YH75abM7iU — Basha باشا (@BashaReport) February 15, 2024

فقد تناقل العديد من اليمنيين خلال الساعات الماضية، صورة لامتحان يبين ما تضمنته ورقة أسئلة موجهة لطلاب في كلية الهندسة المدنية.

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وجاء في السؤال ضمن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول بالكلية التي يسيطر عليها الحوثيون بجامعة إب، عرض لجنود يتموضعون على اليابسة من أجل إطلاق صواريخ على سفينة متواجدة في البحر الأحمر، لكن بينهم وبينها جبل واجهته مثلثة.

هل سيصيبون السفينة؟

وفيما أعطى السؤال الطلاب الأرقام المطلوبة لإجراء حساباتهم، طلب منهم أن يجيبوا بطريقة علمية وبالأرقام ما إذا كان الجنود سيصيبون السفينة أم لا؟!

ما أثار استغراب العديد من اليمنيين على مواقع التواصل، الذين أبدوا امتعاضهم من "عسكرة" التعليم حتى في اليمن.

بينما خفف آخرون من المسألة، معتبرين أنها مجرد حسبة فيزيائية للصواريخ.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، امتد التوتر إلى عدة جبهات وساحات من لبنان إلى العراق وسوريا وصولاً إلى اليمن حيث الحوثيون.

إذ شنت الجماعة المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات المتفجرة ضد سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف المجتمع الدولي من توسع الصراع وضرب سلامة الملاحة في هذا الممر المائي المهم عالمياً.