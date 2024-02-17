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بالفيديو.. بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة تركية

دبي - العربية.نت
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لبحار قبل غرقه على متن سفينة شحن تركية في بحر مرمرة يوم الخميس.

وأظهر مقطع صوره بحار يأمل بالنجاة وهو على متن السفينة، فيما كانت المياه تدفق بقوة إلى داخل الناقلة التي كان على متنها 6 من الطاقم.

كما بدا الرجل في فيديو آخر وهو في حالة من الخوف والرعب الشديد، وهو يتحدث عما يجري قبل غرق السفينة.

وكانت تركيا أعلنت قبل يومين غرق سفينة شحن قبالة بحر مرمرة في جنوب غربي جزيرة إمرالي، وفقدان طاقم السفينة.

وأطلقت السلطات التركية عملية بحث وإنقاذ لـ 6 من أفراد طاقم السفينة التي تحمل اسم "باتوهان أ" التي يبلغ طولها 69 مترًا.

إشارة طوارئ

كما أفادت وزارة النقل والبنية التحتية التركية في بيان أن السفينة أطلقت إشارة طوارئ في تمام الساعة 6:32 من صباح اليوم، مشيرة إلى انقطاع الإشارة الواردة من السفينة في الساعة 7:12 وتوجيه العناصر البحرية والجوية لقيادة خفر السواحل والمديرية العامة لأمن السواحل إلى المنطقة.

ومنعت حالة الطقس بالمنطقة المروحية من التحليق للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لطاقم السفينة المفقود.

غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية

من جانبه، أوضح والي بورصة، محمود دميرطاش، أن طاقم السفينة مواطنون أتراك، وأن ارتفاع الأمواج في منطقة غرق السفينة بلغ ثلاثة أمتار، مفيدا أن السفينة غرقت على بعد 3.5 ميل من الساحل قبالة حي كورشونلو في منطقة كاراكابي، وأن قيادة خفر السواحل والمديرية العامة للسلامة الساحلية تواصلان العمل في المنطقة، وفق ما نقلته "الأناضول".

وأكدت قيادة خفر السواحل في بيان أن السفينة بدأت في الغرق بسبب سوء الأحوال الجوية والبحرية، وأن السفن والقوارب انتقلت إلى المنطقة حيث غرقت السفينة مشيرة إلى تخصيص قاطرتين للمنطقة والعثور على طوف نجاة فارغ في المنطقة التي تعتبر السفينة التجارية قد غرقت فيها.

هذا وكانت السفينة نفسها قد سبق وأن جنحت في الثاني من أبريل/ نيسان عام 2021 عند اقترابها من ميناء بلدية كارابيغا بيلدي في منطقة بيغا في تشاناكالي لتفريغ البضائع.

وتم سحب السفينة آنذاك بواسطة زورق السحب المسمى "تركيلي" التابع للمديرية العامة للسلامة الساحلية، والذي ذهب إلى المنطقة بناء على نداء من القبطان، ليتم إنقاذ السفينة من المنطقة بعد يومين.

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