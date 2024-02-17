عم ربيع.. جديد بائع البرتقال الذي سحر المصريين نصرة لغزة

لم يتوان هذا الرجل المصري البسيط الظاهر في الفيديو المرفق، عن التضحية بأغلى ما يملك بعد عائلته ومنزله، نصرة لأهل غزة المحاصرين منذ أكثر من 5 أشهر.

بأغلى ما يملك!

ففي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بات "العم ربيع أبو حسين ناراً على علم"، بعد أن ظهر يرشق حبّات البرتقال التي يبيعها كمصدر رزق، على حافلات المساعدات المتوجهة إلى غزة، دعماً للأهالي المحاصرين هناك.

ونال المقطع الذي التقط من مركز الحوامدية في الجيزة للبائع البسيط الذي قرر التضامن مع أهالي غزة على طريقته الخاصة، آلاف المشاركات والإعجابات.

عمرو أديب: جه دلوقتي عمرة و حج لعم ربيع .. كده محل وحج..الفاكهة والبرتقال بتاعت عم ربيع دهب

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/K8Swc82VwK — الحكاية (@Elhekayashow) February 16, 2024

كما انهالت التعليقات المثنية على تصرّفه.

أمام هذه الضجة، عقب العم ربيع حسن على تفاصيل الفيديو المتداول، لافتاً إلى أنه يتابع الوضع في غزة من خلال التلفزيون، ويتألم لألمهم.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، قائلا: "لما شفت العربيات حسيت إن حاجة من ريحتهم.. رميت ليهم البرتقال ولو كان عندي حاجة أغلى كنت عملت".

كما أشار إلى أنه أعطى سائقي حافلات المساعدات برتقالا حتى لا يأخذوا من البرتقال الذي ألقاه على السيارة، معلقا: "قولت للسواقين كلوا من البرتقال ده وسيبوا اللي حدفته يوصل لغزة، قالولي حاضر يا عم".

إلى ذلك، أوضح أنه تلقى كماً كبيراً من الاتصالات تشكره على ما فعله، معلقا: "أنا معملتش حاجة ولو في أكتر من كده كنت عملت".

عم " ربيع ابو حسين" بائع الفاكهة في مركز الحوامدية، الجيزة يتضامن على طريقته الخاصة مع شاحنات "قطار خير الحوامدية" المتجهة لإخواتنا في غزة.. 😍 pic.twitter.com/V6Ofq8CfZI — Ihab Elsawy (@i_sawy) February 14, 2024

محل ورحلة حج!

يذكر أن رجل أعمال كان تكفّل بشراء محل للبائع البسيط "تكريما له على جدعنته"، وفق ما أعلن أديب في برنامجه.

وأيضاً تكفّل رجل الأعمال المصري أشرف شيحة بمصاريف رحلة حج كاملة للعم ربيع.

فيما رد ربيع على ما سمع قائلاً: "الله أكبر الحمد لله، وهدعي لأهل فلسطين".