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قوات أوكرانية قرب مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا(فرانس برس)
قوات أوكرانية قرب مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا (فرانس برس)

وصفوه بـ"الأحمق".. أوكرانيون يهاجمون قائد الجيش بسبب أفدييفكا

دبي - العربية.نت
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بعد أيام على تعيينه، لم تتوقف الانتقادات لقائد الجيش ألكسندر سيرسكي.

25 قتيلاً في هجوم أوكراني على دونيتسك الخاضعة لروسيا أوكرانيا روسيا و أوكرانيا 25 قتيلاً في هجوم أوكراني على دونيتسك الخاضعة لروسيا

انتفض الأوكرانيون ضده!

فقد انتفض الأوكرانيون ضد القيادي بعد إعلانه سحب قواته من مدينة أفدييفكا شمالي دونيتسك تفاديا لحصار القوات الروسية لها، منددين بتأخر هذا الانسحاب عقب خسائر فادحة.

فواحد علّق على منشور سيرسكي التي أعلن بها قرار الانسحاب عبر فيسبوك: "اركضوا، اركضوا، اركضوا"، في إشارة منه إلى قرار قائد الجيش. وأضاف آخر: "لقد تأخرت في الانسحاب يا أحمق".

في حين سخر ثالث قائلا: "ما الذي حدث؟ كنت أعتقد أنكم تواصلون القضاء على القوات الروسية وتدميرها". وسأل أحدهم: "هل هذا يعني أن الرئيس لم يسمح قبل ذلك بانسحاب القوات من أفدييفكا؟".

وتابعت شابة موجهة تحت منشور قائد الجيش: "يا أحمق"، وفقا لوكالة "نوفوستي".

لماذا تحولت مدينة أفدييفكا إلى محور جديد للمعارك في أوكرانيا؟

أتت موجة الغضب هذه بعد أن أفادت وكالة "أونيان" نقلا عن قائد قوات "تافريا" الأوكرانية ألكسندر تارنافسكي بأن القوات الأوكرانية انسحبت من أفدييفكا.

وفي وقت سابق، أعلن سيرسكي أنه قرر سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنها قطعت طرق الإمداد عن قوات زيلينسكي في أفدييفكا، التي لم يتبق أمامها سوى ممر وحيد لا يزال مفتوحا.

قرار صحيح وحيد

يشار إلى أن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، كان أعلن فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة".

كل الأمور تدفع الجيش الأوكراني للانسحاب من أفدييفكا

وكتب سيرسكي على حسابه في موقع "فيسبوك": "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".

وأكد قائد مجموعة "تافريا" الاستراتيجية الأوكرانية ألكسندر تارنافسكي أن هذا هو "القرار الصحيح الوحيد"، وأن القوات الأوكرانية غادرت المدينة بالفعل.

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