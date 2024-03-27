ميسي يكشف الأسرار لعمرو أديب: لست رومانسياً.. أنا حسّاس وقلبي كبير

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عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي كانوا على موعد معه حيث حلّ ضيفاً على الإعلامي المصري عمرو أديب من خلال بودكاست Big Time الذي يعرض على منصة "شاهد" وشاشة MBC.

وتناول اللقاء العديد من الجوانب الشخصية للنجم المحبوب الذي يعشقه الملايين حول العالم، لاسيما الشباب والأطفال.

وخلال اللقاء، كشف ميسي عن حبه لكل أنواع الموسيقى، إلا أنه لا يستطيع العزف على أي آلة موسيقية ولا يغني.

وبسؤاله إذا كان رجلاً رومانسياً، أجاب النجم المحبوب بأنه ليس رومانسياً.

أما عن الموقف الذي يجعله يبكي، قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني إنه "من الصعب تحديد شيء معين يبكيني"، كاشفاً أنه شخص حساس للغاية وذو قلب كبير.

وكشف ميسي عن كيفية قضاء وقته مع عائلته والألعاب التي يلعبها مع أولاده الثلاثة، وقال إن "هناك دائماً وقتاً للعائلة.. أحاول دائماً الاستمتاع مع أولادي ومع زوجتي وبالأشياء والأمور الصغيرة".

وأشار إلى أنه عادة ما يشارك أولاده في اللعب بالكرة أو بألعاب الفيديو، وكل الأشياء التي يفعلها الأب مع أولاده.

وعن الأفلام التي يفضلها، قال إنه مؤخراً يتابع بعض المسلسلات، ومنها مسلسل "لعبة العروش"، حيث أعجبه كثيراً لدرجة أنه شاهده أكثر من مرة.

وخلال اللقاء، تحدث ميسي عن طفولته في الأرجنتين وشبابه في برشلونة بطريقة تخطف القلوب. وقال إنه عاش طفولة جميلة جداً محاطاً بالعائلة والأصدقاء. وكان أفضل شيء يحبه هو لعب كرة القدم.

وقال إنه كان محظوظاً حيث استطاع الانتقال إلى إسبانيا منذ صغره. وكان الانتقال صعباً لمدرسة جديدة وأصدقاء جدد، إلا أنه دائماً لاقى معاملة رائعة من برشلونة. وأضاف: "كان شيئاً مذهلا ولذا استمتعت به كثيرا.. كانت تجربة لطيفة للغاية".

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".