اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من المسجد

بالصور.. أمطار تفاجئ مصلين بأقدم جامع في مصر وإفريقيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

مع بداية موجة من الطقس السيئ تتعرض لها العاصمة المصرية، اليوم الجمعة، كان لأقدم مسجد في البلاد حصة الأسد.

زاهي حواس للبريطانيين: آثارنا عندكم لكن ليست ملككم! مصر زاهي حواس للبريطانيين: آثارنا عندكم لكن ليست ملككم!

أقدم وأول جامع

فقد أغرقت أمطار غزيرة الصحن الخارجي لمسجد عمرو بن العاص في حي مصر القديمة بالقاهرة.

وفاجأت الأمطار المصلين في صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الذي يعرف بأنه أقدم وأول جامع في مصر وإفريقيا.

فركض كثيرون للاحتماء من المياه، بينما خاض صبية صغار في الماء في دقائق لهو سبقت الصلاة.

تحذير سابق

جاء ذلك بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من حالة الأجواء المغبرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتوافر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، اعتبارا من اليوم.

يذكر أن جامع عمرو بن العاص يكتظ عادة في صلاة التراويح، حيث يتجمع مئات الآلاف في ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وتأسس المسجد على يد الصحابي عمرو بن العاص عام 21 هجرية أو 641 من الميلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط