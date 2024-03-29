خطف يوتيوبر شهير من أصل عربي في هايتي.. ورسائل تكشف مفاجأة

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فيما تشهد هايتي التي كانت تعاني أصلا أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري، تكشفت معلومات مفاجئة.

The famous Youtuber @YourFellowArab has been kidnapped in Haiti by the natorious 400 Mawozo gang 24 hours after entering the country.



I have spoken to Arab through the kidnappers phone. This is what we know pic.twitter.com/Gg3EacMSut — Lord Miles (@real_lord_miles) March 29, 2024

فقد سرت أنباء عن اختطاف يوتيوبر أميركي شهير من أصل لبناني يدعى إديسون بيير معلوف، ومعروف باسم "YourFellowArab" أو Arab من قبل العصابات.

فيما زعم اليوتيوبر البريطاني مايلز روتليدج الشهير باسم "لورد مايلز" أنه تواصل مع معلوف عبر هاتف أحد الخاطفين.

طلبوا فدية

وكتب في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 600000 دولار، من أجل إطلاق سراحه والذي شهد لاحقًا تخفيضات، ثم خفضوها إلى 60 ألفاً.

كما أشار إلى أن "العربي" المعروف بفيديوهاته عن السفر والطعام وغيرها "محتجز في قفص لكن معنوياته قوية، ومتفائل بالإفراج عنه قريباً".

I'm in contact with Arab in Haiti through the kidnappers, if you can offer help in any way, please freely dm me. I can dm Arabs family too pic.twitter.com/OJI0OxCxw0 — Lord Miles (@real_lord_miles) March 29, 2024

وأوضح أنه جرت محاولة سابقا لدفع الفدية، لكنها سارت بشكل خاطئ، مؤكداً أن العديد من الأشخاص يبذلون جهدهم لمساعدة البلوغر.

إلى ذلك، انتقد مايلز الإدارة الأميركية ووزارة الخارجية لعدم تدخلها بقوة وتأمين إطلاق سراح اليوتيوبر.

أما معلوف فقد وعد متابعيه بتوثيق تجربته هذه في فيديو فور تحريره، بحسب ما بينت الرسائل التي نشرها مايلز.

آخر تغريدة

وكان إديسون كتب في تغريدة على "إكس" قبل أن يسافر إلى هايتي المضطربة في 11 مارس الجاري، "سأذهب في رحلة، فإن مت شكرًا لمتابعتكم، وإن عشت فكل الفضل لله".

يشار إلى أن رئيس الوزراء في البلاد كان أعلن استقالته في 11 آذار/مارس في خضم تجدّد أعمال العنف وسط أزمة سياسية وأمنية عميقة. وفي اليوم نفسه عُقد اجتماع بين شخصيات من هايتي وآخرين يمثلون العديد من البلدان والمنظمات، بما في ذلك المجموعة الكاريبية (كاريكوم)، وتم الإعلان عن خطة تقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي تتمثل فيه القوى السياسية الرئيسية في البلاد، فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والكنيسة.

Going on another one of those trips 🤫



If I die, thanks for watching what I’ve put out. If I live, all glory to God. — Arab (@YourFellowArab) March 11, 2024

أتى ذلك، بينما تواصل العصابات استخدام العنف لقمع السكان ومعاقبتهم والتحكم بهم.

كما تستمر في تجنيد الأطفال وإساءة معاملتهم، من الذكور والإناث، والذين قُتل بعضهم أثناء محاولتهم ترك صفوف هذه المجموعات.

وفي موازاة تصاعد عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته، تشكلت "فرق الدفاع الذاتي" لتولي تطبيق القانون بنفسها.

فيما تم الإبلاغ عن 528 حالة إعدام خارج نطاق القانون على الأقل (510 رجال و18 امرأة) عام 2023، و59 حالة في 2024.

وإذ بدت بعض عمليات القتل عشوائية، فإن بعضها الآخر تم تشجيعه أو دعمه أو تسهيله من قبل أفراد في الشرطة وفي العصابات المنتمين إلى تحالف العصابات يعرف باسم "مجموعة التسعة وحلفائها"، وفق ما أكدت سابقا الأمم المتحدة.