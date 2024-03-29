رأسان في جسد واحد.. زواج أشهر توأم ملتصق من جندي أميركي

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تزوج أشهر توأم ملتصق في العالم، وهما الأميركيتان آبي هنسل وبريتاني، من جندي أميركي سابق يدعى جوش بولينغ.

وتعد آبي وبريتاني من أشهر التوائم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين.

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وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021 وبقي سراً لفترة طويلة.

كما أظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد الضيوف التوأم والعريس يستمتعان بالرقص بفستان زفاف مشترك.

من ستكون والدة الطفل؟

ووفقا للطبيب المتخصص في حالتهن، قال إن التوأم بإمكانهما الزواج والإنجاب بشكل طبيعي مثل أي امرأة لكن المشكلة تكمن بأنه من غير الواضح من ستكون والدة الطفل الحقيقية من الناحية القانونية.

وتعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا. وتعيشان حياة عادية كباقي الأشخاص، حيث تقودان السيارة وتتسوقان وتسبحان، وقد خلقتا ملتصقتين تتشاركان جسدا واحدا برأسين.

ظهرا مع أوبرا وينفري

وأسر التوأم العالم لأول مرة في عام 1996 عندما ظهرا في برنامج الإعلامية أوبرا وينفري وعلى غلاف مجلة "لايف".

ومنذ ذلك الحين، كانتا تعيشان حياة هادئة وطبيعية مع عائلتهما، وابتعدتا عن أضواء وسائل الإعلام حتى وافقتا على الظهور في فيلم وثائقي عندما بلغتا الـ16 من العمر.

وأذهل التوأم الأطباء بقدرتهما المذهلة على التنسيق أثناء العزف على البيانو وممارسة الرياضة، ولكل منهما سيطرة على جانب واحد من الجسم، حيث تتحكم آبي في الجانب الأيمن وبريتاني في الجانب الأيسر.