فيديو يغزو التواصل.. رجل فارع الطول يلفت الأنظار بالحرم المكي

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لفت رجل بطوله الفارع المعتمرين في المسجد الحرام، وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع للرجل يسير بين زوار بيت الله الحرام.

اطول رجل بالعالم يؤدي شعيرة العمره بالحرم المكي pic.twitter.com/5x51F5UF9u — ABDULELAH (@ALSS667) March 29, 2024

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل بشكل رسمي، لكن لون بشرته يشير إلى أنه إفريقي أو من أصول إفريقية وقد يكون أحد أطول الرجال في العالم.

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طول الرجل الذي يقترب من المترين ونصف المتر لفت انتباه الجميع، لدرجة أن الكثيرين التقطوا له مقاطع فيديو خلال تأديته المناسك.

وبدا فرق طوله واضحا عن بقية المعتمرين خلال طوافه بالكعبة.