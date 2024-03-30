أندريس إنييستا مع عائلته بالمغرب؟!.. صورة تقلب التواصل

1 دقيقة للقراءة

في سياق المنشورات الرامية لحصد تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت عشرات الصفحات والحسابات على فيسبوك، صورة زعمت أنها للاعب كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا برفقة عائلته خلال زيارته للمغرب.

وقال الناشرون إن الصورة تظهره في صحراء المغرب، فيما ذهبت منشورات للقول إنه في مدينة مرزوكة جنوب شرق المغرب.

وبينما حصدت الصورة تفاعلا كبيراً تبين أنها مغلوطة.

فقد أرشد التفتيش عنها إلى أنها منشورة على حسابه على إنستغرام في الرابع والعشرين من شهر آذار/مارس الجاري، وأنها التقطت في مدينة رأس الخيمة بالإمارات.

كما يظهر في الصورة اللاعب الإسباني أندريس إنييستا مع من يبدو أنهم أفراد أسرته.

"نادي الإمارات الإماراتي"

يشار إلى أن إنييستا يلعب في مركز خط الوسط مع نادي الإمارات الإماراتي منذ العام الماضي.

وقبل أيام اختير ضمن سفراء كأس العالم 2030 الذي ستنظمه بلاده مع المغرب والبرتغال.