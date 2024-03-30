انقلبت سيارته على الشاطئ وقذفته في البحر.. شاب ينجو بأعجوبة في الكويت

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انقلاب سيارة على شاطئ أبو الحصاني بالكويت أثناء قيام سائقها بـ"التفحيط" قرب الأمواج.

شاب كويتي ينجو بأعجوبة بعدما انقلبت سيارته مرات عدة على الشاطئ#الكويت #العربية pic.twitter.com/7npue0d6ar — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) March 30, 2024

وأبان مقطع الفيديو الشاب وهو يحاول التفحيط على الشاطئ في حين فقد السيطرة على مركبته، لتنقلب عدة مرات ويُقذف منها ليسقط في البحر.

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هذا ونجا السائق بأعجوبة، ولم يُصب بأي أذى، بعدما خرج من البحر وهو يمشي على الشاطئ نحو أصدقائه الذين تجمعوا للاطمئنان عليه.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم من تصرف الشاب المتهور، وخطره على نفسه وعلى الآخرين.