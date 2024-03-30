اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فتاة تركية

في تركيا.. طفلة تقود شاحنة بيد واحدة وبالأخرى تشرب الماء

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو، يظهر فتاة صغيرة تقود شاحنة على الطريق السريع بجانب والدها، ما أثار غضباً وانتقادات حادة لسلوك الأب.

ويظهر المقطع، الذي تم تصويره في مدينة إزمير، فتاة يتراوح عمرها بين 10 و12 عامًا وهي تقود شاحنة على طريق سريع بيد واحد وتشرب الماء باليد الثانية، وسط شارع ممتلئ بالسيارات، بينما يجلس والدها إلى جانبها، وفق ما نقله موقع "تركيا بالعربي"، يوم الجمعة.

مادة اعلانية

وأثار الفيديو غضبا واسعا في تركيا، حيث اعتبره الكثيرون تصرفا متهورا من قبل الأب، يعرض حياة ابنته والآخرين للخطر.

فيما قررت مديرية الأمن في إزمير فتح تحقيق في الحادثة، لتحديد هوية الأب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط