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شريف مدكور
الإعلامي شريف مدكور

"تاج على راسي".. شريف مدكور يتصدر الترند بتعليقه على "مذيع ستات مصر"

الإعلامي المصري أكد معظم متابعيه من السيدات فوق سن الأربعين والأطفال أيضاً وتسعده ثقتهم به

القاهرة - العربية.نت
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أكد الإعلامي المصري شريف مدكور أنَّ جمهوره هو أكبر رابط بينه وبين برنامجه، الأمر الذي اعتبره نعمة كبيرة من الله.

وأوضح في لقاء له على إحدى الفضائيات المصرية أنه لا يخجل عندما يقال عليه "مذيع ستات" لأن غالبية جمهوره سيدات فوق الـ40 وأطفالهم، "بيتقال عليا مذيع ستات مصر واتريقوا عليا بس أنا مزعلتش وده تاج على راسي، وأمهات وجدات مصر بيثقوا فيا ثقة عمياء ويارب أكون أد الثقة دي والأطفال أيضا يثقون بي".

وأضاف: "قُلت على نفسي ماركة مسجلة، ويا رب أبقى قد الثقة دي، وساعات بطلع في برنامجي أوجّه رسالة للأطفال إنه مينفعش نشرب قهوة.. مينفعش نشرب شاي، لازم نغسل أسناننا، لأجد مقاطع فيديو ترسلها لي الأمهات في اليوم التالي إن أولادهم نفذوا ما قلته.. لأن أبناءهم سمعوا توجيهاتي ويرددون عمو شريف قال مانعملش كده تاني، ودي أكتر حاجة بتفرحني".

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وأشار: "وقوفي قدام الكاميرا كان تحول كبير في حياتي وكنت خايف"، موضحا أنه يعتبر نفسه صاحب فضل على نفسه، ويحرص على الاستمتاع بحياته والتواصل مع أصدقائه وعائلته.

ويقدم الإعلامي المعروف برنامج شارع شريف وهو برنامج اجتماعي شيق يتضمن العديد من الفقرات الاجتماعية والحوارية الممتعة في كثير من الموضوعات منها الفن والطبخ والموضة والتجميل والطب والصحة والرياضة، ويواكب العصر والموضوعات المعاصرة التي تشغل اهتمام الناس، ولقاءات مع أبرز الشخصيات والنجوم في المجتمع.

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