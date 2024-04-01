إسعاد يونس تفاجئ عمرو أديب وأصالة بسنها الحقيقي

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حلّت النجمة المصرية إسعاد يونس ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة من خلال برنامج "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات المشوقة والجوانب الخاصة من شخصيتها، كما سلط الضوء على جوانب عدة من حياة النجمة المحبوبة التي تظهر في سباق الدراما الرمضاني لهذا العام من خلال الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد".

ومن أبرز الملفات التي تطرقت النجمة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس للحديث عنها هي علاقتها بزوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، وعلاقتها الرائعة بضرّتها الفنانة المحبوبة شريهان، حيث أكدت أنهم أسرة واحدة وتربطهما علاقة قوية جدا.

إسعاد يونس، الملقبة بـ"صاحبة السعادة" نسبة إلى برنامجها الناجح الذي يحمل نفس الاسم، تحدثت عن ضرّتها شريهان وكيف تحولت علاقتهما لصداقة وحب وعمرو أديب كالعادة حاول "يهدي النفوس" بينهما.

كما وصفت إسعاد يونس زوجها، بعد 40 سنة زواج، وصفته بالقول: "برنس، عظيم وأنبل الرجال".

وكانت اللحظة التي كشفت فيها إسعاد يونس عن سنها الحقيقي لعمرو أديب من ألطف اللحظات خلال اللقاء، حيث كشفت أنها على وشك إتمام العام 74 من عمرها بشهر أبريل، وسط ذهول من عمرو أديب وأصالة.

كما كشفت عن عشقها لأحفادها الثلاثة معربة عن أمنيتها في أن تخصص وقتها للتفرغ لرعايتهم. وأشارت إلى سعادتها لكونها "جدة"، كما أنها سعيدة بوقتها الحالي وبسنها الحالي، حيت أنها "تحررت" من العديد من الأشياء.

كما تحدثت إسعاد يونس لأول مرة عن بيع الأفلام المصرية وكشفت السر لحسم الجدل المثار حولها.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، وتشاركه أصالة في بعض الحلقات، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".