العائلة الإمبراطورية اليابانية لأول مرة على الإطلاق على وسائل التواصل

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ظهرت العائلة الإمبراطورية اليابانية لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب على موقع إنستغرام. تم إطلاق @kunaicho_jp على الهواء مباشرة مع الصور الأولى يوم الاثنين - تحت اسم Imperial House Agency - وقد جمع بالفعل أكثر من 185000 متابع وطرح 19 مشاركة.

وظهر النظام الملكي القديم بحذر على المنصة، مستخدمًا ما يبدو أنه في الغالب لقطات احترافية موجودة بالفعل في المجال العام، حيث التقط التحميل الأول صورًا للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة أيكو ليلة رأس السنة الجديدة.

لقد تم دمجها مع تسميات توضيحية مباشرة تصف ببساطة الحدث الذي يحدث في الصور. وتتنوع اللحظات المصورة بين كل شيء بما في ذلك عيد ميلاد الملك الرابع والستين ومعرض بيئي، إلى زيارة ولي العهد الأمير المهتدي بالله وولية العهد الأميرة سارة من بروناي الشهر الماضي.

"العائلة الإمبراطورية موجودة على الانستغرام! اعتقدت أنها كانت كذبة إبريل!" كتب أحد مستخدمي X ردًا على الإطلاق. وأضاف آخر: "لكن بالطبع لن ينشر الإمبراطور "غداء اليوم (رمز تعبيري للقلب)" أو أي شيء من هذا القبيل".

وقال بعض المستخدمين مازحين إنه من الجيد أن أفراد العائلة المالكة اختاروا Instagram الأكثر "حضارية" على X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

لا يتابع الحساب حاليًا أي مستخدمين ولم يقم بعد بتحميل قصة Instagram.

ترك التعليقات على المشاركات غير ممكن أيضًا.

تقول السيرة الذاتية للملف الشخصي: "هذا هو الحساب الرسمي لوكالة البلاط الإمبراطوري. سننقل أنشطة جلالة الإمبراطور والإمبراطورة. "إذا كان لديك أي آراء أو تعليقات، يرجى استخدام قسم "الآراء والتعليقات" في موقع وكالة البلاط الإمبراطوري."

تعتبر هذه الخطوة غير عادية بالنسبة للنظام الملكي الياباني الخاص، والذي تعود أصوله الأسطورية إلى أكثر من ألفي عام - وأي انتقاد علني للإمبراطور يظل من المحرمات في البلاد.