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أستاذة بالأزهر: التفكير بغير الشريك أثناء العلاقة لا يعتبر خيانة

دبي - العربية.نت
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هل الشخص الذي يفكر في فتاة غير زوجته أثناء العلاقة الزوجية أو الزوجة التي تفكر في شخص غير زوجها يعتبران "خونة"؟.

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سؤال أثار ضجة

هو سؤال أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن ردت عليه الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.

فقد رأت صالح أن تفكير الزوج في غير زوجته خلال العلاقة لا يعتبر خيانة، أما التمادي فهو خيانة، حيث حذّرت من التفكير لأن هذا قد يحول لـ "جريمة"، لأن التفكير قد ينقلب حديثاً، ثم تلامساً، وربما تتطور العلاقة.

وأضافت صالح خلال تصريحات تليفزيونية، أن التفكير في الخيانة إذا لم تترجم لـ فعل لا يكون به شيء، ولا يرتكب الشخص هنا إثم، لافتة إلى أن هذه الأشياء تحدث من باب الخطأ البشري، ولم يتعدَ للغير، فالشخص هنا لم يرتكب شيئا، لأن التفكير بينه وبين نفسه فقط.

وأكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الأمانة مجالها واسع، وجاء ذكرها في القرآن الكريم.

معاني الخيانة

يشار إلى أن سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، كانت أشارت إلى أن الأمانة مع الله أن يقوم الشخص بقضاء الحقوق، والأمانة مع النفس هو الحفاظ أعضاء الجسم وعدم إرهاق الجسم، والأمانة مع الآخرين تعني الابتعاد عن الغش والنفاق وما يضر الآخرين.

وأشارت إلى أن الخيانة قد تكون بالتفكير وقد تكون بالقول أو بالفعل، ولذلك علينا أن نحذر من التفكير في الخيانة.

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