على غرار الطفل ريان المغربي.. فلاح سقط في بئر يشغل مصر

دقيقتان للقراءة

تكراراً لما حدث مع الطفل ريان الذي قضى في بئر بالأراضي المغربية العام الماضي، سقط مزارع مصري هذه المرة في بئر مياه جوفية، عمقه 23 مترا بالصحراوي غرب مركز المنيا.

تواصل لـ6 ساعات

في التفاصيل، أعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المنيا تكثيف جهودها لاستخراج المزارع الذي سقط في بئر خلال الساعات الماضية.

وأضاف اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، أنه تلقى بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يفيد بسقوط مزارع في بئر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وتابع أن سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، ولوادر الوحدة المحلية، انتقلت للموقع وتبين لها سقوط مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يبلغ من العمر 30 عاماً، في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيره بالأرض الصحراوية مساء الثلاثاء.

كما تابع أن شهود عيان أفادوا بأن الشاب تواصل مع ذويه بعد سقوطه وأبلغهم بما حدث معه وبأنه بكسر الذراع. وأوضح أن الأهالي تواصلوا مع السلطات بعد فشل محاولاتهم لإنقاذ الشاب.

كذلك لفت إلى أن الناس كانوا على تواصل مع الشاب لمدة 6 ساعات، إلى أن فقد الاتصال به بعدها.

استخراجه حياً أو ميتاً

يشار إلى أن المعدات الثقيلة كانت احتشدت بموقع البلاغ، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الشاب حيا أو ميتاً، في ظل وجود صعوبات لكون الأرض صخرية.

وقال مواطنون بالقرية إن المفقود من إحدى القبائل العربية الكبيرة غرب المنيا، ومتزوج وله من الأبناء ثلاثة أطفال.

كما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.