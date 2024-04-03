اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
يارا الحقباني مع كريستيانو رونالدو - من حسابها في ستوري إنستغرام

في نادي النصر.. رونالدو مع لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

نشرت لاعبة التنس السعودية، يارا الحقباني، صورة جمعتها مع النجم البرتغالي اللاعب في نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وظهرت الفتاة العشرينية في صورة عبر "ستوري" حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، أمس الثلاثاء، وهي برفقة "الدون" مع إيموجي لكرة التنس مع كرة القدم.

وبدا أن الصورة في مرافق تدريبات نادي النصر، وظهرت اللاعبة بملابس التدريب، فيما تداولتها مواقع التواصل بشكل كبير.

يارا الحقباني ورونالد - من حسابها في ستوري انستغرام
يارا الحقباني ورونالد - من حسابها في ستوري انستغرام

كما نشرت الحقباني عبر ستوري "إنستغرام" فيديو قصيرا من ملعب نادي النصر، قبل مواجهته نادي أبها مساء أمس ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، التي انتهت بفوز ساحق للعالمي بـ 8 أهداف.

يذكر أن يارا الحقباني احترفت رياضة التنس منذ سنوات، لتكون أصغر لاعبة تنس في المملكة، وتحقق انتصارات مهمة في المحافل الدولية، فقد مثّلت المملكة في بطولات "الجونيور" والـ"فيوتشر WTA" وبطولات التضامن الإسلامي.

وحققت الشابة السعودية الكثير من الإنجازات في مسيرتها الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث توجت بذهبية التنس في بطولة دورة الألعاب السعودية مرتين على التوالي، وتوجت بلقب كأس بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئات في البحرين ورومانيا.

كما مثلت المملكة في كأس بيلي جين كينغ، وهي المرة الأولى للسعودية في مشاركتها بهذه البطولة، كما شاركت في منافسات الألعاب الآسيوية أخيراً في الصين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط