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الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله

صلاح عبدالله: النقاب "كتلة سواد" مش زي إسلامي وأرفض أن ترتديه بناتي

"يعني ايه مقدرش أميز راجل عن ست ولا آخد بالي اللي دخل بيتي راجل ولا ست"

العربية.نت
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أكد الفنان المصري صلاح عبدالله رفضه فكرة النقاب أو ارتداء بناته له، وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط.

وقال خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "حبر سري" على فضائية "القاهرة والناس" أذيع مساء الخميس: "يعني إيه مقدرش أميز راجل عن ست ولا آخد بالي اللي دخل بيتي راجل ولا ست.. الحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن إحنا تعودنا عليها".

وأضاف صلاح عبدالله: "دي قناعتي.. النقاب اللي هو كتلة السواد ده مش زي إسلامي والله أعلم.. ولو بنت من بناتي قالت لي عايزة تتنقب هتبقى صعبة قوي وهرفض.. ولو عملت كده هحاول أقنعها لكن لو في إصرار في ارتدائه هتبقى مشكلة".

وأضاف قائلا: "فكرة النقاب بالنسبة لي ولبناتي مشكلة.. ممكن تتحجب وأنا مش مربي بناتي على كده في التزام واحتشام ووالدتهم أيضا إنما بحرية مش فرض وأنا مؤمن بالحرية".

يذكر أن صلاح عبدالله يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "العتاولة"، الذي يعرض عبر قناة "MBC مصر" ومنصة "شاهد".

مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وميمي جمال، وفريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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