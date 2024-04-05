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Armored trucks are parked outside the GardaWorld facility in the Sylmar section of Los Angeles on Thursday, April 4, 2024. Thieves stole as much $30 million in an Easter Sunday burglary at a Los Angeles money storage facility in one of the largest cash heists in city history. (AP Photo/Richard Vogel)
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة

كما بالأفلام.. لصوص يسرقون 30 مليون دولار نقداً من شركة بأميركا

وقعت السرقة خلال عطلة عيد الفصح في لوس أنجلوس ولم يكتشفها الموظفون إلى عند العودة للعمل الاثنين الماضي

لوس انجلوس – أسوشيتد برس
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في مشهد يشبه أفلام الإثارة، تمكن لصوص من الفرار من شركة في لوس أنجلوس بعد سرقة 30 مليون دولار نقداً، عن طريق اقتحام المبنى في عيد الفصح وكسر الخزينة.

مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
من 4
  • مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
  • مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
  • مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
  • مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
(4 صور)
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
مقر الشركة التي تعرضت للسرقة
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يسعى المحققون الآن إلى كشف عملية سرقة الأموال الجريئة التي تعد واحدة من أكبر عمليات السرقة المسجلة في لوس أنجلوس.

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وصرحت إيلين موراليس، قائدة شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" التي نشرت خبر الجريمة، أن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى وكذلك الخزينة، ولم يكتشف موظفو الشركة السرقة الهائلة حتى العودة الى العمل يوم الاثنين.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس يوم الخميس أن الواقعة قيد التحقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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