الحظ والاعتدال والسمك والبطاطس.. أكبر معمر يكشف سر طول عمره

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يقول أكبر رجل معمر في العالم إن سر عمره الطويل هو الحظ والاعتدال وتناول السمك ورقائق البطاطس كل يوم جمعة.

وتم تأكيد فوز الإنجليزي جون ألفريد تينيسوود، 111 عاماً، باللقب الجديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويأتي ذلك بعد وفاة صاحب الرقم القياسي الفنزويلي، خوان فيسينتي بيريز، هذا الشهر عن عمر يناهز 114 عاماً. وتوفي الياباني جيسابورو سونوبي، الذي كان ثاني أطول الناس عمراً، في 31 مارس الماضي عن عمر 112 عاماً.

وحصل تينيسوود على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الخميس في دار الرعاية حيث يعيش في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا.







تينيسوود مع شهادة موسوعة غينيس تينيسوود مع شهادة موسوعة غينيس تينيسوود مع شهادة موسوعة غينيس تينيسوود مع شهادة موسوعة غينيس

ولد تينيسوود في ليفربول في 26 أغسطس 1912، بعد أشهر قليلة من غرق السفينة تايتانيك، وعاش حربين عالميتين، وخدم في فيلق بالجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال إن "الاعتدال هو مفتاح الحياة الصحية". وهو لا يدخن أبداً، ونادراً ما يشرب الكحول، ولا يتبع نظاماً غذائياً خاصاً، باستثناء عشاء السمك ورقائق البطاطس مرة واحدة في الأسبوع.

وقال تينيسوود لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "إذا كنت تشرب كثيراً أو تأكل كثيراً أو تمشي كثيراً - إذا فعلت الكثير من أي شيء - فسوف تعاني في النهاية".

وأضاف: "الأمر محض حظ. سواء عشت طويلاً أو عشت قصيراً، ولا يمكنك أن تفعل الكثير حيال ذلك".