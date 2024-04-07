بموكب من 20 سيارة وإسعاف.. العريس أنانت أمباني يتجول في دبي

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بعد أن تصدر حفل زفافه حديث وسائل الإعلام العالمية والعربية، رصدت كاميرات العريس أنانت أمباني نجل أغنى رجل في الهند وآسيا يتجول في مدينة دبي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنانت أمباني ابن الملياردير موكيش أمباني برفقة موكب فاخر من السيارات حيث كان يركب سيارة رولز رويس كولينان بلاك بادج، مع 20 سيارة أخرى أمنية.

كما ظهر من ضمن الموكب سيارة إسعاف مرافقة لموكب الشاب الثري، فيما أشار عدد من متابعيه أن ذلك بسبب معاناته مع مرض الربو المزمن.

وظهر أيضاً أنانت أمباني في مركز "دبي مول" حيث كان يتسوق برفقة مساعديه في المدينة الإماراتية الشهيرة.

وكان حفل ما قبل زفاف نجل أغنى رجل في الهند موكيش أمباني، خطف في مارس الماضي أنظار العالم وذلك بحضور العديد من المشاهير والنجوم وعدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مارك زوكربيرغ وزوجته وبيل غيتس وصديقته وإيفانكا ترامب وزوجها.

وأقيم الحفل على مدار 3 أيام في مسقط رأس العائلة، في مدينة جامناجار، التي يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف شخص وتقع في جزء شبه صحراوي من ولاية جوجارات، حيث توجد أيضاً مصفاة النفط الرئيسية للشركة.

يشار إلى أنه من المقرر في يوليو أن يتزوج أمباني الأصغر (28 عاماً) عروسه وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاماً)، وهي ابنة فيرين ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة "إنكور" للرعاية الصحية (Encore Healthcare)، ورائدة الأعمال شيلا ميرشانت.

من هو موكيش أمباني؟

موكيش أمباني 66 عاماً، هو حالياً عاشر أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 115 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس"، وهو أيضاً أغنى شخص في آسيا.

وأصبح أمباني الشخص الحادي عشر في العالم الذي تبلغ ثروته 12 رقماً أو أكثر في عام 2021، بعد زيادة ثروته بمقدار 23.8 مليار دولار في ذلك العام.

وهو رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries)، التي ورثها عن والده في عام 2005، ووسع أنشطته التجارية في مجال الطاقة لتشمل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، التي ربحت 27 مليار دولار عام 2020.