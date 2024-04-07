ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بشأن "الهرم الأكبر"

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بعد نشره تقريراً عن بناء المصريين القدماء للهرم الأكبر، علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على وزير خارجية الإمارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

فقد شارك وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، مذكرة عن معجزة الهرم الأكبر، ظهرت في مخطوطات البحر الأحمر، حيث كشفتها مذكرة قديمة عن بناء الأهرامات، عن روايات شهود عيان لرجل يُدعى "ميرير" شارك في بناء الهرم الأكبر، ليكشف كيفية نقل الحجر للهرم الأكبر، والأماكن التي جاءت منها أحجار بناء الهرم.

معلومات مذهلة

فرد المهندس نجيب ساويرس في حسابه على منصة "إكس" على الرسالة قائلاً: "معلومات مذهلة! لم أعرف ذلك من قبل".

Amazing information ! Never knew that before… https://t.co/Y4wbbyajVg — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 6, 2024

وكان الشيخ عبد الله بن زايد، نشر مذكرة قديمة عن معجزة بناء الهرم الأكبر، على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مساء أمس السبت، فقال: "تكشف هذه المذكرات القديمة كيف بنى المصريون الهرم الأكبر".

وكشفت المذكرة القديمة، كيفية بناء المصريين القدماء للهرم الأكبر، التي تُعد عملا معماريا فذا، وحيث كان يعتقد لفترة طويلة أن بناءها لغز، لكن مخطوطات البحر الأحمر كشفت بشكل غير مسبوق عن عملية بناء الأعجوبة القديمة.

This ancient diary reveals how Egyptians built the Great Pyramid https://t.co/uyHqckkCJw — عبدالله بن زايد (@ABZayed) April 6, 2024

كما أوضح التقرير عن وادي الجرف الذي يقع على البحر الأحمر، وهو مكان هادئ حيث تمتد رمال الصحراء الجافة والمياه الزرقاء الهادئة على مد البصر، ويخفي هذا الهدوء الظاهري المركز المزدحم الذي كان عليه قبل أكثر من 4000 عام، حيث تعززت الأهمية التاريخية لوادي الجرف في عام 2013 عندما تم العثور على 30 بردية، وهي الأقدم في العالم، مخبأة في كهوف من الحجر الجيري من صنع الإنسان هناك.

يذكر أن الأهرامات المصرية تعد إحدى عجائب الدنيا السبع.

وبناها المصريون القدماء بين 2630 و1530 قبل الميلاد.

وقد استخدمت أيضا كمقابر للملوك والملكات.