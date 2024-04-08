بالسيوف والهروات.. فيديو يوثق الاعتداء على وافد بالأردن

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على عامل وافد في منطقة القطرانة جنوب البلاد.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" فإن الوافد يعمل في سوبر ماركت، والشخص المعتدي يعمل في مجال توزيع البضائع.

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فقد بدأت القصة عندما أوصل السائق البضائع للبقالة التي يعمل فيها الوافد، وكما هو العرف المعمول به في الأسواق، فإن مسؤول التوزيع يقوم بترتيب بضاعته على الرفوف، لكن الموزع رفض ما طلبه العامل الوافد.

واستهجن الموزع وهو مواطن أردني أن يقوم الوافد بالطلب منه ترتيب البضائع، ليستشيط غضباً ويعود مجدداً إلى السوبر ماركت مع أقاربه وينهال بالضرب على العامل الوافد.

واستعمل المشاركون بالاعتداء، "الهروات، والسيوف، والعصي، والخناجر" في ضرب العامل الوافد، إلا أن تدخل الأشخاص المجاورين للعامل، خفف من قوة الإصابات.

بيان من الأمن

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي ملابسات الفيديو، مؤكداً أنه حصل إثر خلاف لحظي بين الأشخاص والوافد الذي يعمل داخل المحل.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ رجال الأمن العام تحرّكوا للمكان وعملوا على إسعاف الوافد للمستشفى، إثر تعرّضه للإصابة وحالته العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات وتحديد الأشخاص المعتدين كافّة والتعميم والبحث عنهم.

وتابع أنّ المعتدي الرئيسي قام على إثر ذلك بتسليم نفسه وبوشرت التحقيقات معه، تمهيداً لإحالته للقضاء فيما البحث ما زال جارياً عن باقي الأشخاص.