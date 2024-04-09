"الفطر المخدر".. لماذا أصبحت يلين وزيرة الخزانة الأميركية "معشوقة" التواصل الصينية؟

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تحولت جانيت يلين التي تدير واحدة من أهم العلاقات الاقتصادية في العالم (بين الولايات المتحدة والصين) إلى "معشوقة" ومحور الحديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

تقرير مثير نشره موقع أكسيوس كشف الأسباب وراء الضجة التي تثيرها وزيرة الخزانة الأميركية في كل مرة تسافر فيها إلى الصين حيث سافرت مرتين إلي بكين، وفي كلتا المرتين أصبحت نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عامة الناس في الصين

وعادت يلين مؤخرا من زيارة إلى الصين وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مرة أخرى بالزيارة، حيث تحظى يلين بشعبية كبيرة لدى نظرائها وتحظى بشعبية بين جزء من عامة الناس في الصين.

والموضوع الرئيسي الذي يثير اهتماما كبيرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الوقت الحالي هو المكان الذي تأكل فيه يلين، فيما غالبا ما يتم الإشادة بها بسبب أصالتها الثقافية.

وشوهدت يلين وهي تتناول العشاء في الخارج في ليلتها الأولى في قوانغتشو، في أول محطتين على مدار أربعة أيام من الاجتماعات في الصين.

وزار أعضاء وفد وزارة الخزانة مطعم "تاو تاو جو"، وهو مطعم كانتوني يعود تاريخه إلى قرن من الزمان.

إزالة الحواجز

ونشر حساب تابع لوسائل الإعلام الحكومية الصينية مقطعا مصورا للوفد الأميركي أثناء تناوله الطعام عبر الإنترنت، وقد أشادوا بكفاءتها في استخدام عيدان تناول الطعام.

وأشار البعض أيضا إلى أن يلين طلبت من المطعم إزالة الحواجز التي تفصل مجموعتها عن رواد المطعم الآخرين، ليسمح برؤيتها من قبل الجمهور.

وكان مقطع الطعام من أهم المنشورات على موقع ويبو فيما ظهر حضورها القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين تلك المنشورات إشادات بحمل يلين حقائبها الخاصة عندما وصلت إلى بكين وفي خلال اجتماعات الرحلة.

واستقبل عميد جامعة بكين في العاصمة الصينية يلين، لكن على الرغم من شعبية يلين، طُلب من الصحافة تجنب التقاط لقطات قريبة لطلاب الجامعة المشاركين في طاولة مستديرة مع يلين خوفا من استهدافهم من قبل مناهضي الولايات المتحدة.

وفي يوليو الماضي، وعند رحلتها الأولى إلى الصين كوزيرة للخزانة، قالت يلين إنها جربت الفطر الذي علمت فيما بعد أنه يمكن أن يكون مخدرا، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، وشهد المطعم الذي يقدم لهم الطعام، وهو مطعم Yi Zuo Yi Wang، زيادة في الاهتمام، وقام فيما بعد بوضع علامة تجارية على قائمة تضم جميع الأطباق التي جربتها يلين بما في ذلك الفطر.