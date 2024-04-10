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فيديو لتمساح يقفز بالهواء ويلتهم مسيرة كانت تصوره بالمياه

ما زال العلماء غير قادرين حتى الآن على تصور مدى خفة حركة تلك الزواحف البرية وقابليتها للمناورة

العربية.نت
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انتشر على مواقع التواصل فيديو مذهل لتمساح صغير الحجم استطاع القفز من النهر والإمساك بمسيّرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء، ومن المثير للدهشة أن التمساح خرج من الماء بشكل شبه كامل ليعترض الطائرة المسيرة.

وتوضح المشاهد لحظة اصطياد التمساح للمسيرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء.

والمذهل أن التمساح الصغير كان عليه أن يخرج من الماء بما يصل إلى ثلث طول جسمه من أجل اعتراض المسيّرة الطائرة.

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ولا زال العلماء غير قادرين حتى الآن على تصور مدى خفة حركة تلك الزواحف البرية وقابليتها للمناورة، علما أنها ليست الحالة الأولى التي تصطاد فيها التماسيح مسيرات.

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