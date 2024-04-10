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Peruvian Marcelino Mashico Abad smiles while celebrating his 124th birthday, as local authorities claim he might be the world's oldest ever person, in Huanuco, Peru April 5, 2024. Pension 65/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
مارسيلينو اباد يحتفل بعيد ميلاده لـ124

نزاع على لقب "أكبر معمر".. مواطن من بيرو يؤكد أن عمره 124 عاماً

مارسيلينو اباد ولد في بلدة تشاجلا الصغيرة بعيداً عن الأنظار حتى وصلت إليه سلطات الحكومة البيروفية في عام 2019، واستخرجت له بطاقة هوية وأقرت له معاشاً تقاعدياً

ليما – رويترز
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قال مسؤولون حكوميون في بيرو إن أكبر معمر في العالم حالياً هو أحد مواطنيها ويدعى مارسيلينو اباد إذ يبلغ من العمر 124 عاماً.

وقالت الحكومة إن اباد مولود في عام 1900 في منطقة هوانوكو بوسط بيرو، وإنه أكبر سناً من أكبر معمر في العالم تسنى التحقق من عمره على نحو مستقل.

وأضافت الحكومة في بيان: "في أحضان الطبيعة الهادئة طور مارسيلينو اباد أسلوب حياة صحياً وسلاماً داخلياً انعكس على صحته الجيدة وشخصيته الودودة".

مارسيلينو اباد
من 7
  • مارسيلينو اباد
  • مارسيلينو اباد
  • مارسيلينو اباد
  • مارسيلينو اباد
  • مارسيلينو اباد
  • مارسيلينو اباد
  • مارسيلينو اباد
(7 صور)
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد
مارسيلينو اباد

ومضت تقول: "أتاح له ذلك بمرونة ومهارة تجاوز 12 عقداً، ليبلغ من العمر 124 عاماً في الخامس من أبريل الجاري".

وتقول السلطات البيروفية إنها تساعد اباد في التقدم إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية للتحقق بشكل مستقل من عمره.

من جهته، قال متحدث باسم الموسوعة في بيان: "تتلقى الموسوعة الكثير من الطلبات من أفراد يزعمون أنهم أكبر معمرين على قيد الحياة".

وسيتضمن التحقق من عمر اباد وثائق رسمية وأدلة أخرى لفحصها من فريق خبراء "لإثبات ذلك الإنجاز دون أدنى شك".

وتدرج موسوعة غينيس للأرقام القياسية حالياً أكبر رجل على قيد الحياة، وهو بريطاني يبلغ من العمر 111 عاماً حصل على اللقب هذا الشهر بعد وفاة رجل فنزويلي كان يبلغ من العمر 114 عاماً.

جون ألفريد تينيسوود مع شهادة موسوعة غينيس
جون ألفريد تينيسوود مع شهادة موسوعة غينيس
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وتبلغ أكبر امرأة على قيد الحياة من العمر 117 عاماً، في حين أن أكبر شخص تم التحقق منه على الإطلاق بلغ 122 عاماً.

وعاش اباد، الذي ولد في بلدة تشاجلا الصغيرة، بعيداً عن الأنظار حتى وصلت إليه سلطات الحكومة البيروفية في عام 2019، واستخرجت له بطاقة هوية وأقرت له معاشاً تقاعدياً.

ونقل بيان صادر عن برنامج التقاعد عن اباد قوله إن من أسرار حيويته اتباع نظام غذائي غني بالفواكه، وكذلك لحم الضأن.

كما اعتاد اباد أيضاً مضغ أوراق الكوكا، وهو تقليد في مجتمعات جبال الأنديز في بيرو.

ويعيش اباد الآن في دار للمسنين حيث أقيم احتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده هذا الشهر.

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