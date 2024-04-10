20 سنة اعتقال و10 اغتصاب.. فنان مصري يحتفل بزفاف ابنته بطريقة "هنيدي ستايل"

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بطريقة غريبة وجديدة، بل لافتة، احتفل فنان مصري بزفاف ابنته بمشهد عجيب سبق أن أدّاه في فيلم "فول الصين العظيم" مع نجم الكوميديا محمد هنيدي قبل 20 عاما.

واحتفل الفنان حمدي هيكل بزفاف ابنته قبل أيام. وأثناء الاحتفال، أعاد مع عريس ابنته المشهد الكوميدي الذي جمعه مع محمد هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم"، والذي قام فيه بشخصية "أبو موتة".

ونشر المصور أحمد سعيد "أوكا"، مصور حفل الزفاف، المشهد الذي يقول فيه الفنان بطريقة ساخرة، "أبو موتة 20 سنة اعتقال و15 سنة سطو مسلح و10 جرائم قتل و10 اغتصاب"، ويطلب من عريس ابنته -الذي يقوم بدور هنيدي في الفيلم- أن ينطق كلمة السر مثلما فعل هنيدي في الفيلم.

وينتهي المشهد بأداء أغنية "يوم ورا يوم" للفنانة سميرة سعيد وسط ضحكات المدعوين وإعجابهم بذلك المشهد.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، مشيدين بموقف الفنان الذي جمع فيه بين الكوميديا وخفة الدم ومشاعر الأبوة الحقيقية.

حمدي هيكل من مواليد العام 1959، وشارك في العديد من الأفلام منها "ابن عز" و"زكي شان" و"فول الصين العظيم". كما شارك في مسلسلات "لحظات حرجة"و"الأخوة" و"فوازير مسلسليكو"، وغيرها.

يذكر أن فيلم "فول الصين العظيم" تم إنتاجه عام 2004 من إخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي.