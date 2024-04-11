من حدود رفح.. رسالة من ضابط مصري لأهالي غزة تثير التفاعل

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط مصري يوجه رسالة لأهالي غزة قرب الحدود المصرية في مدينة رفح، ما أثار التفاعل بشكل واسع.

وظهر عدد من الأطفال يتجمعون بالقرب من ضابط بالجيش المصري، حيث أكد الضابط أن "مصر عمرها ما تقف ضد فلسطين في أي حاجة، ودايما مع أخواتنا الفلسطينيين في كل خير".

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في المقابل، رد عدد من الشباب الفلسطينيين بالقول: "تحيا مصر"، ثم مد أحدهم يده لتحية الضابط.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو بشكل واسع، وحصد مشاهدات عالية وسط إشادة بكلام الضابط المصري، ودعم لأهالي القطاع المحاصر.

وكان مصدر مصري مسؤول قد نفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود مقترح أميركي يقضي بأن تجري ‎مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال ‎غزة.

كما أكد أن مفاوضات التهدئة مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

كذلك خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم أسرى في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

ردا على ذلك، شنت إسرائيل حملة عسكرية مكثفة ومدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 33,360 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.