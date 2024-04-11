"ميلك شيك ودجاج".. مشهد لترامب يفاجئ رواد مطعم شعبي

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وسط ترحيب حار، دخل الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا، أمس الأربعاء.

رحبوا به فكافأهم!

وبينما استمتع بترحيب الحضور، قرر سيد البيت الأبيض المحتمل، مكافأتهم.

فقام ترامب بطلب 30 مشروبا للزبائن وبعض الدجاج أيضاً.

كما أثنى على العاملين في مطعم "Chick-fil-A" الشهير للوجبات السريعة،بعبارات لطيفة قال فيها: "يا لكم من مجموعة حسنة المظهر".

وأضاف للموظفين في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل يمكنني أن أطلب 30 مشروب "ميلك شيك" أو الحليب المخفوق، وكذلك بعض الدجاج؟.. اليوم سنعتني بزبائن المطعم". ثم قال للزبائن: "استعدوا لتناول الحليب المخفوق.. لدينا الكثير هنا".

أيضاً سأل ترامب الموظفين الذين رحبوا بقدومه: "هل العمل جيد؟ هل تكسبون الكثير من المال؟ الطريق نحو الثراء، أليس كذلك؟" وهو ما قابله الموظفون بالضحك.

Trump heroically purchases milk shakes for his supporters while Biden is only seen selfishly licking his ice cream cones.



That's leadership.pic.twitter.com/A5Fr2UELF0 — Marco (@shotpianist) April 10, 2024

محاكمات وسط الحملة

يشار إلى أن ترامب كان توقف في مطعم "Chick-fil-A" الشهير للوجبات السريعة، وهو في طريقه لحضور حملة لجمع التبرعات في مدينة باكهيد بولاية جورجيا.

وبينما يواصل المرشح حملته الانتخابية، من المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم 15 أبريل لبدء المحاكمة الأولى من أصل أربع محاكمات جنائية.

وتتضمن المحاكمة في مانهاتن اتهامات لترامب بالتستر على مبلغ مالي دُفع لممثلة أفلام إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 مقابل صمت الممثلة وعدم الإفصاح عما يُقال إنه لقاء بينها وبين ترامب. ودفع ترامب ببراءته من هذه الاتهامات ونفى حدوث أي لقاء من هذا القبيل.

فيما تشمل المحاكمات الأخرى اتهامات بمحاولة ترامب إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 أو إساءته التعامل مع وثائق حساسة بعد ترك الرئاسة في عام 2021. ودفع ترامب ببراءته في جميع التهم.