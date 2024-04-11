"يخلق من الشبه 40".. فيديو لموسيقار هندي يشبه حسني مبارك

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لموسيقار هندي شهير يشبه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وحصد تفاعلاً واسعاً.
وأثار الفيديو دهشة المتابعين للتشابه الكبير بين الموسيقار الهندي والرئيس المصري الأسبق.
وظهر في الفيديو الموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا، وهو من ضمن فريق الحكام في برنامج Indian idol الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، وكان يساعد فتاة في الغناء بشكل صحيح وكانت بالفعل ملامحه تشبه كثيراً الرئيس المصري الراحل.
يذكر أن أبهيجيت بهاتاشاريا من الموسيقيين المشهورين في الهند. وُلد في عائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة، وكانت أسرته تعارض عمله في الفن. وصل إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء. وأصبح من مشاهير الفن والموسيقى في الهند.
-
إيران تعلن إغلاق المجال الجوي فوق طهران.. ثم تسحب الخبروسط تأهب بالمنطقة.. شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تعلن تعليق رحلاتها من وإلى ... إيران
-
زعيم كوريا الشمالية: حان الوقت للاستعداد للحرببايدن يدعم مسعى اليابان عقد قمة مع كوريا الشمالية ويقول إنه لا يزال منفتحاً على ... العرب والعالم
-
في أول أيام عيد الفطر.. أردني قتل زوجته خنقاًجريمة القتل حصلت على إثر خلافات عائلية بين الزوجين.. وقد سلم الزج نفسه للأجهزة ... الأخيرة