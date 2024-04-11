"يخلق من الشبه 40".. فيديو لموسيقار هندي يشبه حسني مبارك

1 دقيقة للقراءة

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لموسيقار هندي شهير يشبه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وحصد تفاعلاً واسعاً.

وأثار الفيديو دهشة المتابعين للتشابه الكبير بين الموسيقار الهندي والرئيس المصري الأسبق.

وظهر في الفيديو الموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا، وهو من ضمن فريق الحكام في برنامج Indian idol الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، وكان يساعد فتاة في الغناء بشكل صحيح وكانت بالفعل ملامحه تشبه كثيراً الرئيس المصري الراحل.

يذكر أن أبهيجيت بهاتاشاريا من الموسيقيين المشهورين في الهند. وُلد في عائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة، وكانت أسرته تعارض عمله في الفن. وصل إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء. وأصبح من مشاهير الفن والموسيقى في الهند.