موقف محرج لممثلة مشهورة في بث "تيك توك".. فانسحبت فجأة

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تعرضت الفنانة السورية، ديمة بياعة، لموقف محرج خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، حيث انضمت إلى ثلاث شخصيات أخرى، وهم: بطران، والفنانة السورية هدى الشعراوي، وأخرى تدعى رشروش، لمواجهة تحديات خاصة بالمنصة.

وظهرت نجمة "الفصول الأربعة" في البث المباشر، وسئلت من قبل بطران عما إذا شاركت في مسلسل "باب الحارة"، لتجيب بأنه عرض عليها لكنها لم توافق على المشاركة، حينها سخر منها الشاب، مشيرا إلى أنه لم يعرض عليها العمل منذ البداية.

معقول كمية الوقاحة وقلة الادب مع احترامي للفنان بس هنن غلط يحطو حالن بهالمكان انا ابدا مو ضدد يعملو تيك توك بس غلط يطلعو لايف ومع مين ماكان واي زبالة الا اذا كانو بحاجه مادية مو غلط#ديمة_بياعة #هدى_شعراوي #أم_زكي pic.twitter.com/Z5jP1NU19r — Odai Esmail (@odai_esmail) April 11, 2024

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إلا أن ديمة ردت قائلة: "والله لو تعرف مين أنا يا بطران بتعرف إني مني من هذا النوع".

بدوره، أكمل بطران سخريته من ديمة، معتبرا أنها لا تمتلك أي ميزة خاصة في بثوث "تيك توك"، وهي كأي شخص آخر، لترد الممثلة السورية بالقول: لا آسفة، كلنا خير وبركة، بس أنا بحكي كممثلة، أنا في التيك توك كديمة الشخصية الحقيقية.

انسحبت فجأة

ثم تساءل بطران عن قيمة أجرها في المسلسلات، لتوكد ديمة أنه يصل إلى 200 ألف دولار، لكنه أيضاً سخر منها قائلاً: 200 ألف وقاعدة بتيك توك.

وأوضحت ديمة في ردها أنها دخلت عالم "تيك توك" من أسبوع فقط للتفاعل مع متابعيها ومعجبيها، وقامت بقطع البث المباشر وانسحبت بشكل مفاجئ بعد أن واصل بطران سخريته منها.

تقلل من مستواها

في المقابل، عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم لدخول فنانة سورية معروفة مثل ديمة عالم "تيك توك"، مُشيرين إلى أنها بتلك الطريقة تقلل من مستواها، خاصة أنها عرفت بأعمال مهمة.

فيما اعتبر آخرون أن هذه الطريقة ربما لرغبتها في كسب المال، مشيرين إلى عدم ظهورها مؤخرا في أي أعمال فنية.

يشار إلى أن تطبيق "تيك توك" أصبح مصدر دخل لعدد كبير من مشاهير "السوشيال ميديا"، وآخرون يتوجهون للعالم الافتراضي لجني الأموال.

ملصقات.. ودولارات

ويستطيع متابعو أي "بلوغر" شراء ملصقات من المنصة وإرسالها عبر أي بث مباشر خاص بالمشهور. ولكل من تلك الملصقات قيمة مالية يمكن تحويلها إلى حساب "باي بال" الخاص بالتيك توكر، ولكن يأخذ التطبيق 50% من المبلغ. ويمكن أن يكون البث المباشر لشخص واحد أو حتى كمنافسة بين شخصين وأكثر.

كما أن الملصقات ليست المصدر الوحيد للربح، فنشر مقاطع الفيديو مربح أيضاً، إذ كلما زاد عدد المشاهدات على الفيديوهات، زاد الربح الذي يضمنه "تيك توك" لصانع المحتوى، فلكل مليون مشاهدة يمنح التطبيق بين 20 إلى 40 دولاراً لصاحب الفيديو.