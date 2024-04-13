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أزهقوا روحاً لأجل درّاجة.. فيديو لجريمة بالعراق

دبي - العربية.نت
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في جريمة لا توصف هزّت العراق، أطلق مسلحون مجهولون النار على مواطن وأردوه قتيلاً ثم سرقوا دراجته وسط البصرة.

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قتلوه ليسرقوا دراجته!

وذكر مصدر أمني أن 3 مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات، قاموا بإطلاق النار من بندقية كلاشنكوف على مواطن يستقل دراجة نارية في منطقة العشار وسط البصرة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأضاف أن المسلحين أصابوا الضحية في منطقة الظهر وأردوه قتيلا، ثم قاموا بسرقة دراجته.

إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو تفاصيل الجريمة كاملة، وانتشر بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين طالب معلقون السلطات بالقبض على الفاعلين بسرعة، وإنزال أشد العقوبات بهم كي يكونوا عبرة لغيرهم.

جرائم فظيعة

يشار إلى أن العراق كان سجّل منذ بداية العام الجاري، تحولات خطيرة في أرقام الجريمة، حيث سجّلت جرائم فظيعة حتى في نطاق الأسرة الواحدة.

ويعدّ التطور السريع في أرقام الجريمة انعكاسا لظروف أمنية واقتصادية واجتماعية أوجدتها الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.

كما أفضت تلك الحالة إلى تحولات أخلاقية ونفسية باتت تهدد تماسك المجتمع العراقي ووحدته، وفق أخصائيين اجتماعيين.

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