فيديو الضحكة الأخيرة.. "سيلفي" وثق لحظة سقوط تلفريك تركيا

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فيما لا تزال جهود السلطات في تركيا مستمرة لإنقاذ العالقين في الهواء نتيجة اصطدام مركبة "تلفريك" بأحد الأبراج في أنطاليا ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وثق مقطع فيديو لحظة سقوط شابة كانت داخل إحدى المقصورات برفقة صديقاتها.

وبين الفيديو الذي كانت تصوره الشابة على طريقة "السيلفي"، لحظات ما قبل الكارثة فكانت تبتسم وتضحك ضحكتها الأخيرة قبل أن تتحول الفرحة إلى صرخات وحالة من الهلع في ثوان، لتهتز الصورة بشكل عنيف ثم يتوقف الفيديو. فيما لم يعرف مصير الفتاة ومن معها.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası kamerada... pic.twitter.com/V5rYkKLTe8 — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 13, 2024

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وكان الحادث وقع حوالي الساعة 5:30 من مساء الجمعة - بالتوقيت المحلي- في تلفريك تونكتيبي فوق أحد جبال أنطاليا على البحر المتوسط خلال عطلة عيد الفطر المزدحمة.

كما تحطمت إحدى مقصورات تلفريك ساريسو-تونكتيبي وسقطت في منطقة صخرية إثر انهيار البرج.

وقال مسؤولون إن الضحايا وقعوا عندما اصطدمت حجرة بعمود وانفجرت، ما أدى إلى سقوط ركابها على سفح الجبل بالأسفل.

وفاة رجل تركي عمره 54 عاماً

وفي بيان أعلن والي أنطاليا أنه تم إنقاذ 137 شخصاً في 19 كابينة، مبيناً أن الجهود مستمرة لإنقاذ 29 عالقين في 5 كابينات، وذلك في أحدث حصيلة للحادث.

في حين تبين أن المتوفى رجل تركي يبلغ من العمر 54 عاما، والجرحى ستة مواطنين أتراك ومواطن قيرغيزستاني، بينهم طفلان، وتم إنقاذهم بواسطة مروحيات خفر السواحل، حسب وكالة الأناضول.

فتح تحقيق

إلى ذلك، أعلن وزير العدل التركي عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة. وتم تشكيل لجنة خبراء تضم مهندسي ميكانيكا وكهرباء وخبراء في الصحة والسلامة لتحديد سبب الحادث.

وينقل التلفريك الذي تم تشغيله من قبل بلدية أنطاليا السياح من شاطئ كونيالتي إلى مطعم ومنصة مشاهدة على قمة تونكتيبي التي يبلغ ارتفاعها 618 مترًا (2010 أقدام).

كما تم الانتهاء من خط التلفريك عام 2017 ويخضع لفحص كبير في بداية كل عام تقريبا، بالإضافة إلى عمليات فحص روتينية على مدار العام.