مات واحد وعلق 184 في الهواء..مشاهد رعب لانهيار "تل فريك" بتركيا

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لم يكن يتوقع ركاب "تل فريك" قصدوها خلال عطلة الأعياد في تركيا، أن تنقلب نزهتهم مأساة.

مقتل شخص

فقد لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون وتقطعت السبل بحوالي 200 آخرين في الجو، عندما انهار عمود يدعم عربات لعبة "تل فريك" خارج مدينة أنطاليا السياحية التركية.

وقال رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوتشيك في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه تم استدعاء طائرات هليكوبتر مزودة برؤية ليلية لإنقاذ 184 شخصا ما زالوا عالقين في كبائن نظام اللعبة.

كما أضاف أن فريق الإنقاذ يحاول الوصول إلى الركاب الذين تقطعت بهم السبل، قائلاً: "فرقنا المتخصصة موجودة هناك.. سننقذهم جميعا في وقت قصير".

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🔴TURKIYE :📹 MOMENT OF TERRIFYING CABLE CAR COLLAPSE IN TURKISH RESORT CITY OF ANTALYA



today, at 5:30pm - local

Pylon failure in cable car system resulted in 1 fatality and 7 injuries.



Helicopters and emergency crews… pic.twitter.com/LJYiZloifp — LW World News (@LoveWorld_Peopl) April 12, 2024

بدوره، أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أن الوفيات والإصابات حدثت عندما سقطت إحدى كبائن نظام التل فريك في ساريسو-تونكتيبي في منطقة صخرية أثناء انهيار العمود.

وأوضح أنه تم إجلاء خمسة أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان في انتظار نقلهما، حسبما نشر على موقع X.

وقال يرليكايا إنه تم إرسال نحو 110 من أفراد الطوارئ إلى موقع الانهيار، كذلك نقل المزيد من متسلقي الجبال المتخصصين من أماكن أخرى في تركيا.

فيديوهات تحبس الأنفاس

يذكر أنه ووفقاً للمعلومات الموجودة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت، يحتوي التلفريك على 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص.

كما يستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.

بدوره، أعلن أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن مجموعة من 10 نواب من المعارضة توجهت أيضا إلى مكان الحادث لإجراء تحقيق مفصّل، خصوصا بعد انتشار مقاطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.