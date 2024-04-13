"عمر الشقي بقي".. خرج من موت محتم دون أن يخدش حتى!

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"عمر الشقي بقي"، لعل هذا المثل الشعبي الدارج ينطبق تماما على ما حدث مع هذا الرجل.

فقد حالفه حظ لا يوصف نجّاه من موت محتم، حينما كان ماشياً مسالما في طريقه فغافلته شاحنة كادت تنهي حياته.

ففي مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، نجا رجل بالغ من العمر 49 عاماً في تايوان، كان يمشي على رصيف فتفاجأ بشاحنة تصطدم أخرى، ليصبح هو بين السور والشاحنتين المهروستين.

وبينما اعتقد هو وكل من شاهد الفيديو، أنه مات دهساً، خرج يتمشى دون أن يخدش حتى.

Man walking down road emerges unharmed after appearing to be mown down by colliding truckshttps://t.co/g7gJW8F9Os pic.twitter.com/h7xxPVyr0n — Taiwan News (@TaiwanNewsEN) April 12, 2024

وأكمل الرجل طريقه وكأن شيئاً لم يكن، بشكل أذهل رجال المرور الذين شاهدوا الحادث لتقدير الأضرار والأخطاء على السائقين، وفقا لشبكة "تايوان نيوز".

مشاركة واسعة

إلى ذلك، انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، محققا عشرات المشاركات والإعجابات.

في حين أكدت تعليقات على أن الرجل محظوظ، وأن تدخلاً إلهياً أنقذ حياته باللحظة الحاسمة لا بل الأخيرة أيضاً.